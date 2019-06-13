落實巡清倒刷半年　高思博：根絕登革熱侵台南

▲「大台南市政倡議發展聯盟」理事長高思博，在廣播節目中呼籲中央地方防疫單位和台南鄉親通力合作，落實徹底清理孳生源。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

本土登革熱疫情正大肆入侵高雄市，對同樣曾遭受病媒斑蚊戕害的台南市民來說，感到飽受威脅，「大台南市政倡議發展聯盟」理事長高思博，在廣播節目中呼籲中央地方防疫單位和台南鄉親通力合作，落實徹底清理孳生源，至少6個月，必能有效杜絕疫情侵襲台南。

由台南發展聯盟在嘉南廣播電台FM91.9製播的「爆報台南」節目，每週三下午5時播出1個小時，本週進入第二集，雖然台南今年尚無本土登革熱病例，但全市已有20例境外移入個案，加上一水之隔的高雄市已有16例本土個案，其中3例在感染期竟曾到台南趴趴走，對台南造成難以預測的威脅，同時南部梅雨頻繁，暗藏病媒蚊幼蟲的積水容器普遍激增，工作人員在節目開播之前就在南區自家庭院以電蚊拍擊斃3隻埃及斑蚊，高思博立即拍照佐證。

高思博說，2015年，本土疫情造成台南人兩萬餘名感染，當中112人死亡，嚇退觀光客，當時市區各商圈店家的生意腰斬一半，倒閉將近半數，大家餘悸猶存，沒想到高雄今年已有16例個案，發源地金獅湖市場，狀況與台南當年孳生源頭的西門跳蚤市場相似，民眾豈能不擔憂疫情捲土重來！

台南市各防疫部門於6月11日誓師總動員防疫，當年參與抗蚊的陳錦生教授隨即 發表專文，提醒市府應根據經驗提前防疫；高思博進而認為市民更該有憂患意識，將依賴噴藥防疫的傳統觀念調整，因噴藥僅有撲殺成蚊的治標性作用，落實「巡、清、倒、刷」的防治口訣，持續達6個月，到今年入冬前，圍堵住病媒蚊蟲卵的繁衍生機，就不必畏懼擾人的蚊子了。

這次節目並增加博物館單元，高思博與台文館研究助理羅聿倫，輕鬆暢談最新特展「戰後移民文學展」的趣談，鼓勵大家踴躍入館，瀏覽老兵來台70年的相關影片、文物，必能深刻體驗到館方迎接今年博物館月，而開創出台灣文學新視野的豐富收穫。