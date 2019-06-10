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中國秋行軍蟲大舉入侵！飛牛牧場現首例　掩埋未採收玉米田

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▲之前在中國18個省份造成嚴重農業危害的秋行蟲，近日在苗栗的牧場裡也發現蹤跡，有關單位不敢掉以輕心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲之前在中國18個省份造成嚴重農業危害的秋行蟲，近日在苗栗的牧場裡也發現蹤跡，有關單位不敢掉以輕心。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

農委會10日表示，有民眾通報苗栗飛牛牧場疑有秋行軍蟲出沒，10日下午經過檢驗確定為其害蟲，當地牧場2分多未採收的玉米田，採取掩埋銷毀，每分地補貼3000元，農委會也即將公告防治用藥。

農委會證實，在中國18個省份造成嚴重農業危害、但台灣從未出現過的秋行軍蟲。防檢局緊急前往採樣後，經檢驗結果出爐，確認是秋行軍蟲入侵國內首例，可能因風向關係從中國過來。

▲▼秋行軍蟲在中國造成嚴重農損災害，經農委會檢驗證實為台灣首例，立即掩埋未採收之玉米田。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼秋行軍蟲在中國造成嚴重農損災害，經農委會檢驗證實為台灣首例，立即掩埋未採收之玉米田。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼秋行軍蟲在中國造成嚴重農損災害，經農委會檢驗證實為台灣首例，立即掩埋未採收之玉米田。（圖／記者黃孟珍翻攝）

農委會副主委黃金城說，秋行軍蟲目前只有飛牛牧場的玉米田出現，這片玉米田的作物主要是提供民眾餵食牧場動物所使用的，全台其他地點，包含雲、嘉、南等都沒有發現疑似秋行軍蟲的蟲體，可能跟飛牛牧場的玉米田沒有使用農藥有關。

農委會防檢局也說，因為全台設置500個性費洛蒙誘集器，包含離中國大陸更近的金門、馬祖，以及飛牛牧場附近的玉米田，都沒發現疑似秋行軍蟲行蹤。台灣農作多數有用農藥，因此當西南氣流吹入帶進秋行軍蟲後，包含此害蟲在內的蟲會因而死掉，所以才會沒有發現。

他也說，合理使用農藥對防疫秋行軍蟲有效，農委會官網公告至少有4種殺蟲劑及有機田可用蘇力菌、苦楝油撲殺，以供農民使用，達到防疫效果；並解釋台灣有冬季，不利其繁衍、擴散；加上合理用藥，台灣不至於會像中國大陸一樣發生秋行軍蟲擴散的疫情。

而農委會副主委黃金城，也將於10日下午6時召開「秋行軍蟲首例通報處理說明」。並作進一步說明。

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關鍵字：飛牛牧場,秋行軍蟲,大舉入侵

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