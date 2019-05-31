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軟飯男送女友去賣淫「坐車上打電動等收錢」　被逮瞎扯「不知她去幹嘛」

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北市大安警破獲從事半套性交易的「蔓蔓」應召站，赫然發現一胡姓孕婦也下海上班。（圖／資料畫面）

▲楊姓軟飯男當馬伕載女友去賣淫賺2人生活費，被逮還辯稱不知女友去幹嘛。（示意圖圖與本案當事人無關／資料畫面）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓男子沒有固定工作，收入不穩定，竟當起馬伕，載女朋友到處去跟客人從事性交易，自己留在車上打手機電玩，等女友賺到錢，就用來支付2人生活開銷，這名吃軟飯的楊男被逮後，還無恥辯稱，不知女友下車去幹嘛，台北地檢署依涉嫌媒介性交營利罪，向法院聲請將楊男簡易判決處刑。

年約20多歲的楊男偶而打零工賺錢，收入不穩定，2019年2月下旬起，為了賺錢，竟和外號「天天」的應召站業者聯手，每天等著「天天」電話通知時間地點後，楊男就開車載女友前往指定旅館，和男客從事性交易。

女友每次交易代價6000元到8000元，扣除要給「天天」的抽成外，約有半數就用來當作楊男和女友的日常生活開銷，楊男就這樣連續1個月，載女友四處賺皮肉錢，自己留在車上打電動等收錢。

直到3月20日下午，1名警察佯裝的尋歡客，跟應召站叫了小姐後，楊男的女友上門卻被警員打槍，警員發現她出了旅館就上楊男車子，隨後攔車盤查，楊男還辯稱，都是女友和應召站聯繫的，他只負責接送，不知道女友下車後去幹嘛，但檢察官根據與應召站業者通聯的，都是楊男手機等事證，認定楊男與應召站共犯意圖使女子與他人性交而媒介營利罪嫌。

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關鍵字：性交易,應召站,男友,女友,妨害風化,媒介性交,馬伕,軟飯

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