　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女帶男客進屋…慘被綁「燒燙不求人插入OO」　鄰居開門嚇：下體狂流血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲淑芳（化名）受到江男殘忍手段對待。（圖／翻攝pixabay）

社會中心／綜合報導

淑芳（化名）於2017年在桃園和江姓嫖客談妥，以1200元價格進行性交易，卻在進房後被綁起來暴打，還被江男用燒紅的鐵棒烙燙下體及胸部，乳頭更受到打火機火燒；江男施暴完後，搶走淑芳1000元時還嗆「每月找妳收5000元保護費」。桃園地院依強盜強制性交罪判刑13年，目前上訴高院中；合議庭認為他有逃亡之虞，日前裁定延押2個月。

江男於2017年12月9日騎車到桃園市區「尋芳」，和正在路邊招攬客人的淑芳攀談，接著以1200元的代價，在她帶領下進到租屋處。江男進到房間後，立刻就以拳頭朝淑芳頭部一陣暴打，並搶走她的手機。

為了讓淑芳沒有求救的可能，江男將衛生紙塞入她口中，再用絲襪把她綁緊，接著拿打火機和菸頭燒燙她的胸部和乳頭。不僅如此，江男看見桌上有鐵製的「不求人」抓癢耙後，竟把它燒得紅燙後插入淑芳下體，之後再對她性侵害得逞。

▲▼暴力示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲淑芳受到酷刑般對待後，更被性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pexels）

「妳錢都放在哪裡」？江男對淑芳說，「我要的是錢」，取得現金1000元還不滿足，最後還拿走她一塊普洱茶磚和內有淑芳租屋處鑰匙的小包包。江男臨走前自稱「樓下有很多兄弟在等」，要淑芳半年內無法工作，還得每個月繳交5000元的保護費。

聽到電梯門開啟又關上，淑芳判斷江男已經離開，這時才敢拖著負傷的身體跳到門邊求救；一名鄰居因為小狗不斷對著門吠叫而打開大門查看時，驚見淑芬雙手被綑綁，下體流著血的不堪模樣，趕緊幫她叫救護車送醫。

警方隨後逮捕江男，移送桃園地院，將他依強盜強制性交罪判刑13年；接獲上訴後，高院接續羈押，合議庭認為他有逃亡之虞，日前裁定延押2個月。

ET快訊
凱道造勢擠爆台大醫院！「地上、超商全韓粉」病患家屬轟：都出去
桃園女被男客綁「燒燙不求人插入OO」　鄰居開門嚇：下體狂流血
隊友太弱「吃雞」6小時全輸！16歲少年暴怒…心臟驟停氣死了

關鍵字：妓女,性交易,暴力,強盜強制性交罪,桃園,桃園地院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八里男子疑遭「持刀闖屋算帳」　屋主朋友倒楣捲入債務糾紛

八里山區機車橫倒路中　騎士摔落3米深溝命危送醫

桃園女帶男客進屋…慘被綁「燒燙不求人插入OO」　鄰居開門嚇：下體狂流血

學生吵架變圍毆！高中教室秒成「格鬥場」飛踢又砸椅　校方回應了

澎湖七美浩劫！陸漁船越界還放「生態殺手」　海巡怒了押回來

18歲無照屁孩「偷借265萬休旅車」撞爆…父母買單！朋友爸心碎：保險會賠嗎

嚇人！單車婦人清晨上路　紅燈起步後…被攔腰輾過

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂」遭偵辦　店家喊冤：廠商說可以的

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

彰化市第二公墓納骨塔弊案　前代表會主席楊惟欽重判12年6月

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

無死角上色！療癒「水轉印」技術 放水裡輕輕一轉...印出絕美花瓣

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

《炮仔聲》王宇婕 吳懷中靈魂互換！ 網友笑翻「妍熙好會學蔡主任！」

八里男子疑遭「持刀闖屋算帳」　屋主朋友倒楣捲入債務糾紛

八里山區機車橫倒路中　騎士摔落3米深溝命危送醫

桃園女帶男客進屋…慘被綁「燒燙不求人插入OO」　鄰居開門嚇：下體狂流血

學生吵架變圍毆！高中教室秒成「格鬥場」飛踢又砸椅　校方回應了

澎湖七美浩劫！陸漁船越界還放「生態殺手」　海巡怒了押回來

18歲無照屁孩「偷借265萬休旅車」撞爆…父母買單！朋友爸心碎：保險會賠嗎

嚇人！單車婦人清晨上路　紅燈起步後…被攔腰輾過

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂」遭偵辦　店家喊冤：廠商說可以的

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

彰化市第二公墓納骨塔弊案　前代表會主席楊惟欽重判12年6月

台北情侶雙載長髮妹亮點！他驚「親眼見到江湖傳說」　萬人笑：無違和

快訊／利比亞汽車爆炸18傷　地點接近軍隊營地

韓國瑜喊「發財外交」　柯文哲反問：要把外交部併入外貿協會嗎

八里男子疑遭「持刀闖屋算帳」　屋主朋友倒楣捲入債務糾紛

八里山區機車橫倒路中　騎士摔落3米深溝命危送醫

誤喝強鹼！5歲童食道灼傷「狂吐鮮血」...醫警告勿飲水＆牛奶

職場好感度腕錶出列　CK、DW極簡風最加分

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

美國公開賽／徐薇淩1柏忌完賽　R3並列35名

2歲Lucy感冒拒戴口罩！　隋棠「一句話說服她」媽媽網友推爆：學起來

社會熱門新聞

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

全家店員進小7取貨　對民眾喊歡..

陸船越界七美海域　海巡押返馬公

嚇人！單車婦遭同向聯結車攔腰輾..

高中教室淪私刑現場　校方回應了

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂..

疑天雨路滑　男子摔車墜3米深溝

募款少年葬父家人不知　爆募92..

18歲無照借休旅車開過癮結果撞..

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了..

快訊／八里男子疑遭「持刀闖屋算..

凌晨夜哨累翻　他打瞌睡被軍法判..

更多熱門

相關新聞

高中教室淪私刑現場　校方回應了

網路上1日瘋傳一段校園圍毆霸凌的影片，桃園某高中多位學生圍毆一名同學，可以看見教室幾乎變成格鬥場，數人紛紛拿課桌椅朝受害者攻擊，旁邊有許多人圍觀但沒人制止。對此，校方1日表示，事件發生在今年4月，當初已經有通報教育局，並對涉事學生進行處分，也有安排後續的輔導工作。

一家都是認養人　捐助孩童20年

桃園大溪婦女　「粽」情傳愛

桃園出海口廢布料　係20多年掩埋物？

按摩店遇查緝急按通報燈　警驚見「進行式全套」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

世界最危險職業！每7天有1人身亡

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

韓國瑜超級大進場　他估至少50萬

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

唐綺陽：這3星座2019下半財運最好！

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

更多

最夯影音

更多

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面