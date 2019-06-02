桃園女帶男客進屋…慘被綁「燒燙不求人插入OO」　鄰居開門嚇：下體狂流血

▲淑芳（化名）受到江男殘忍手段對待。（圖／翻攝pixabay）

社會中心／綜合報導

淑芳（化名）於2017年在桃園和江姓嫖客談妥，以1200元價格進行性交易，卻在進房後被綁起來暴打，還被江男用燒紅的鐵棒烙燙下體及胸部，乳頭更受到打火機火燒；江男施暴完後，搶走淑芳1000元時還嗆「每月找妳收5000元保護費」。桃園地院依強盜強制性交罪判刑13年，目前上訴高院中；合議庭認為他有逃亡之虞，日前裁定延押2個月。

江男於2017年12月9日騎車到桃園市區「尋芳」，和正在路邊招攬客人的淑芳攀談，接著以1200元的代價，在她帶領下進到租屋處。江男進到房間後，立刻就以拳頭朝淑芳頭部一陣暴打，並搶走她的手機。

為了讓淑芳沒有求救的可能，江男將衛生紙塞入她口中，再用絲襪把她綁緊，接著拿打火機和菸頭燒燙她的胸部和乳頭。不僅如此，江男看見桌上有鐵製的「不求人」抓癢耙後，竟把它燒得紅燙後插入淑芳下體，之後再對她性侵害得逞。

▲淑芳受到酷刑般對待後，更被性侵得逞。（圖／取自免費圖庫pexels）

「妳錢都放在哪裡」？江男對淑芳說，「我要的是錢」，取得現金1000元還不滿足，最後還拿走她一塊普洱茶磚和內有淑芳租屋處鑰匙的小包包。江男臨走前自稱「樓下有很多兄弟在等」，要淑芳半年內無法工作，還得每個月繳交5000元的保護費。

聽到電梯門開啟又關上，淑芳判斷江男已經離開，這時才敢拖著負傷的身體跳到門邊求救；一名鄰居因為小狗不斷對著門吠叫而打開大門查看時，驚見淑芬雙手被綑綁，下體流著血的不堪模樣，趕緊幫她叫救護車送醫。

警方隨後逮捕江男，移送桃園地院，將他依強盜強制性交罪判刑13年；接獲上訴後，高院接續羈押，合議庭認為他有逃亡之虞，日前裁定延押2個月。