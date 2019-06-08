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他為韓國瑜站台「狂批同婚」：2020改回來！現場謎之尷尬　網狂譏：豬隊友

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記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣、林姸君、林昱萱／花蓮-台北連線報導

高雄市長韓國瑜8日前進花蓮造勢，現場聚集了幾萬韓粉，韓粉們穿著紅衣、搖著國旗，場面相當壯觀，而稍早舞台上一群穿著「安定力量」背心的人們上台高喊：「贏回家庭、翻轉教育」還聲稱「2020要讓胡作非為的通過同婚的立委下台」。

▲▼ 。（圖／記者攝影中心攝）

▲上台高舉「贏回家庭、翻轉教育」的牌子。（圖／攝影中心攝，下同）

由穿著「安定力量」的紫色背心一男一女率領，在台上舉著「贏回家庭、翻轉教育」的牌子，不斷在現場高喊：「要像韓國瑜一樣勇敢發聲」、「民進黨即將雪崩，我們要讓不知反省的政府下台，他們踐踏公投，這也是為什麼我們這群百姓要站出來」而接著他也大喊：「2020讓胡作非為支持同婚的立委下台，2020改回來」，但現場民眾的反應卻沒有稍早那麼熱絡，場面稍微有些尷尬。

▲▼ 他為韓國瑜站台「狂批同婚」：2020改回來！現場謎之尷尬　網狂譏：豬隊友 。（圖／攝影中心攝）

對此，許多觀看直播的網友也紛紛按怒並留言表示，「要拉票就算了！孩子無辜啊」、「這場不就是在說抹黑韓國魚，現在在抹黑同志？」、「很難想像人家好不容易才能結婚，硬要改。而且人家是想要穩定、承諾才會想結婚，不懂這群人是在？」、「豬隊友」。

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關鍵字：韓國瑜,2020大選,國民黨初選,花蓮,東大門

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