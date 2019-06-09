調查高官貪腐！俄羅斯記者反被控販毒　拒簽名遭警察毆打

▲戈盧諾夫暫時失去了自由。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

俄羅斯36歲調查記者戈盧諾夫（Ivan Golunov）8日被控販賣毒品，遭到莫斯科法官下令居家監禁兩個月，不過，他否認這些指控，「我沒犯罪，願意配合調查，我與這些毒品沒關係。」有護理人員透露，戈盧諾夫稍早被送往醫院，身上有著多處傷痕。

《紐約時報》報導，戈盧諾夫以調查莫斯科市政府官員的貪腐案聞名，他的律師表示，有官員故意設局陷害記者，此外還動用暴力。根據警方與戈盧諾夫上司的說法，戈盧諾夫6日本來要與消息人士見面，途中他被拘留，因為他的背包藏有非法取得的毒品。

然而，戈盧諾夫8日被控進行大規模的毒品交易，對此他則否認有涉及不法行為；他還提到自己在調查殯儀產業時受到威脅，他沒有犯罪，但會配合調查。為了力挺這名記者，數百名支持者跑到法院外面高喊「自由、自由」，此前還有人說「我的名字是伊凡戈盧諾夫，我是記者，也來逮捕我吧。」

一名不願透露姓名的護理人員說，戈盧諾夫8日稍早被送到醫院，他胸部有擦傷，肋骨跟頭部也疑似有受傷。另一名主治醫師則提到，目前沒有嚴重傷勢的證據。

國際傳真社（Interfax news agency）報導，美國大使館敦促俄羅斯當局，釋放戈盧諾夫並確保調查過程公開透明。事實上，自從1990年代以來，高調批評政府或其他高官的俄羅斯記者始終難逃潛在的危險。

戈盧諾夫是Meduza新聞網站的記者；其他同事與朋友都認為他的目標是揭露國家貪腐、報導其他商業利益，因此才會被盯上。根據數家俄羅斯媒體指出，戈盧諾夫拒絕在警方報告上簽名，接著頭部、胸部遭到警察毆打跟用腳踹。

國際特赦組織（Amnesty International）俄羅斯辦公室的主任納塔利亞（Natalia Zviagina）表示，戈盧諾夫是傑出的批評者，然而，他調查政府貪腐的過程顯然不是很順利，他正為此付出代價，「戈盧諾夫被拘留的處境聽來很可疑，而且遵循著令人沮喪的熟悉模式。」