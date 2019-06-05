習近平稱普丁「最知心朋友」！俄大使將華為手機送親戚

▲習近平（左）出訪俄羅斯，右為俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



大陸國家主席習近平5日到7日在俄羅斯進行國是訪問，他在接受媒體聯訪時表示，「普丁總統是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友，我十分珍視這份深厚的情誼」。此外，在華為被封殺的處境下，俄大使傑尼索夫（Andrey Denisov）表示，要將華為手機送給親戚。

綜合媒體報導，習近平還表示，中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件，完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰；「我期待這次訪問俄羅斯期間，可與普丁總統一同規劃兩國關係未來發展，推動雙方全面戰略協作夥伴關係大踏步邁入新時代」。

陸外交部發言人耿爽4日表示，習近平5日開始對俄羅斯進行國事訪問，並將出席第23屆的聖彼得堡國際經濟論壇，兩國元首在訪問期間也會共同出席一系列的配套活動，包括為大熊貓「如意」和「丁丁」舉行的熊貓館開館儀式。

▲習近平表示，普丁是他的「最知心好友」。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽還說，習近平與普丁4月在北京會晤時，正式宣布向俄方提供一對大熊貓「如意」和「丁丁」展開聯合研究，「如意」和「丁丁」4月29日離開家鄉四川後，前往俄羅斯開啟15年的旅居生活，目前已順利在莫斯科動物園居住。.

報導還提及，在美國封殺華為的背景下，俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）指出，要將華為手機帶回俄羅斯送給親戚。

陸官媒5日公布了對傑尼索夫的採訪內容，傑尼索夫指出，他自己正在使用華為手機，「我更希望看到兩國貿易產品中出現更多的高科技含量商品，我希望未來更多的中國電子產品出口到俄羅斯」。