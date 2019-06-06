俄羅斯新型「反彈道飛彈」試射片曝光！高速升空直衝雲層超壯觀

▲俄羅斯新型反彈道飛彈。（圖／翻攝自YouTube／Минобороны России）

國際中心／綜合報導

俄羅斯國防部3日在官方YouTube發布型反彈道飛彈的試射影片，表示已經試射成功，未來會用在抵禦任何來自空中的威脅，但並未提及飛彈的型號。影片中可以看到，飛彈被點燃之後高速升空，揚起陣陣塵土與黑煙，場面頗為壯觀。

國防部在資訊的部分中表示，這個試射是位在哈薩克境內的薩里沙岡試射場（Sary-Shagan test site），升空的是新型的反彈道飛彈，經過了一系列的測試之後，新型反彈道飛彈非常可靠地試射成功，準確地打中預定目標。

俄羅斯國防部還表示，這個飛彈是屬於俄羅斯飛彈防禦系統（PRO）的一部分，由俄羅斯航空太空軍中的防空部隊負責進行。這個新型飛彈的防禦系統未來也將會在太空部隊服役，是設計用來防衛任何從空中的攻擊。不過，俄國防部並未公布任何有關飛彈型號的資訊。

根據《莫斯科時報 》報導，俄羅斯在2018年至少已經2度在薩里沙岡試射場測試反彈道飛彈，都是俄國製作的A-135防空防禦系統，這些飛彈也已經部署，用來抵禦來自空中的攻擊。A-135防空防禦系統分為「高超音速大氣層內飛彈攔截彈」與「大氣層外飛彈攔截彈」。