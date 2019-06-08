俄羅斯死火山被「震醒」噴發機率50%　大量火山灰恐打亂空中交通

▲俄羅斯烏季納火山（Bolshaya Udina volcano）。（圖／取自Google map）



國際中心／綜合報導

俄羅斯東部有座火山在有紀錄以來，一直都是維持「死火山」的狀態，但科學家發現，從2017年10月開始，該地區已發生大大小小共2400次地震，導致這火山被「震醒」。目前地質學家認為，應該要把這座火山重新歸類為活火山，並指出，該火山的噴發機率有50%，儘管周圍人煙稀少，但大量的火山灰仍會對氣候與空中交通造成影響。

位在俄羅斯遠東地區的博爾沙亞烏季納火山（Bolshaya Udina volcano）是堪察加半島（Kamchatka）烏季納火山的其中一座，在2017年都是屬於「死火山」的狀態。1999年到2017年9月間，科學家在其地底下坦測到約100次的微弱地震，然而從2017年10月開始，地震活動「異常增加」，短短4個月，有紀錄的大小地震就高達2400次，甚至在2月還發生該地區有史以來最強的4.3級地震。

「這座火山正在甦醒，有50%的機率隨時會爆發。」俄羅斯地質學家庫拉科夫（Ivan Koulakov）表示，頻繁的地震會改變火山的狀態，也許甦醒後會穩定地釋放能量，也有可能發生大噴發，若是真的噴發，除了周圍地區受到波及外，大量的火山灰也會造成航空大亂，甚至改變附近的氣候型態。

庫拉科夫表示，現在最棘手的是，該火山地區過於偏僻，附近缺少地震觀測站，很難第一時間掌握火山狀態。