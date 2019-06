俄羅斯死火山被「震醒」噴發機率50%　大量火山灰恐打亂空中交通

▲俄羅斯烏季納火山(Bolshaya Udina volcano)。(圖/取自Google map)



俄羅斯東部有座火山在有紀錄以來,一直都是維持「死火山」的狀態,但科學家發現,從2017年10月開始,該地區已發生大大小小共2400次地震,導致這火山被「震醒」。目前地質學家認為,應該要把這座火山重新歸類為活火山,並指出,該火山的噴發機率有50%,儘管周圍人煙稀少,但大量的火山灰仍會對氣候與空中交通造成影響。

位在俄羅斯遠東地區的博爾沙亞烏季納火山(Bolshaya Udina volcano)是堪察加半島(Kamchatka)烏季納火山的其中一座,在2017年都是屬於「死火山」的狀態。1999年到2017年9月間,科學家在其地底下坦測到約100次的微弱地震,然而從2017年10月開始,地震活動「異常增加」,短短4個月,有紀錄的大小地震就高達2400次,甚至在2月還發生該地區有史以來最強的4.3級地震。

「這座火山正在甦醒,有50%的機率隨時會爆發。」俄羅斯地質學家庫拉科夫(Ivan Koulakov)表示,頻繁的地震會改變火山的狀態,也許甦醒後會穩定地釋放能量,也有可能發生大噴發,若是真的噴發,除了周圍地區受到波及外,大量的火山灰也會造成航空大亂,甚至改變附近的氣候型態。

庫拉科夫表示,現在最棘手的是,該火山地區過於偏僻,附近缺少地震觀測站,很難第一時間掌握火山狀態。

