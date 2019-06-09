被徐永明罵「無比窩囊」　柯文哲：怎麼會！我們都深入虎穴





▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲日前稱對大陸什麼話都不要講就好，遭到時代力量立委徐永明批評「無比窩囊」。對此，柯文哲9日出席2019印尼SILAT武術大賽開幕表示，「怎麼會無比窩曩？我們都深入虎穴。」

柯文哲強調，「我是勇往直前」，他覺得還是要像1492年的哥倫布，要勇敢航向不可知的世界，有困難就想辦法去解決，不是遇到困難掉頭就跑，這也不是好的戰略。