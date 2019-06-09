金龍客車打造5G智能網聯公車　年底在廈門BRT投入使用50輛





▲金龍客車研發的5G公車。（圖／金龍客車，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門金龍客車研發的5G智能網聯城市公車「5G智慧城市之光」」上月在「北京國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會」上亮相，並預計於年底首先在廈門的BRT首先投入50輛使用。據了解，這輛車可以達到綠波通行、智能車速控制、超視距防碰撞、精準停靠站、自動開關門，以及人、車、路的群體智能協同控制。

金龍客車商品企劃部副經理閆衛兵表示，「5G智慧城市之光」搭載全新設計的智能底盤平台和智能網域控制器，利用5G網絡高速、低時延、高可靠、大連接的技術優勢，可以360度3D環視，建立全時空動態交通信息採集和融合。

閆衛兵指出，這輛車實現和紅綠燈對話、與公交站溝通，並能跟道路及行人交流，也能與道路上其他行駛車輛互動，做到綠波通行、智能車速控制、超視距防碰撞、精準停靠站、自動開關門，實現人、車、路的群體智能協同控制，有效解決開放、複雜的城市交通管控問題。

作為首先佈局5G智能網聯車輛的客車製造商，金龍客車已聯合大唐電信開展5G智能網聯公交試運行，包含車道保持、跟車行駛、前向防撞在內的16項功能已在廈門BRT線路上成功進行測試。閆衛兵提到，「5G智慧城市之光」是一輛真正意義上的5G智能網聯城市公交，年底就將在廈門BRT上投入50輛使用。