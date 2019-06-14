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台廈美食大PK！薑母鴨、蚵仔煎都「乾吃」顛覆刻板印象

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記者鄭宇軒、李思嫺／廈門報導

台灣的蚵仔煎是濕的，但廈門是乾的；台灣的薑母鴨是湯的，但廈門卻是乾的。到底哪種料理方式才好吃？小編親嚐解密！

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

▲廈門中山路。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝，下同）

很多網友都說，到廈門要去哪裡找好吃的？當然是中山路啊！一腳踏進步行街滿滿食物香味撲鼻，沿路都是三、四層高的洋樓，身旁盡是來自各地的觀光客，雖然下著小雨，仍沒有澆熄大家的熱情，花生湯、沙茶麵、海蠣煎、薑母鴨、炒麵線人氣美食全下肚！

第一站先到黃則和花生湯，門口大排長龍，特別的是點餐要用儲值卡，想吃什麼就到玻璃窗檯前嗶卡。台灣的花生湯偏甜，花生口感綿密，但黃則和的花生湯還另外加了蛋，口感有更多層次，吃起來鹹鹹甜甜，原本以為會很不搭，沒想到意外順口，果然人氣美食的威力就是不一樣；另外還點了炒麵線，台灣是濕的，但廈門卻習慣吃乾的，口感類似炒泡麵，麵條根根分明，嘴裡還散發出一種淡淡鐵板味，好吃到令人意外。

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

▲▼黃則和花生湯和炒麵線。

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

接下來立刻衝到在地人激推的月華沙茶麵，店面的裝潢非常樸實，保留著古早路邊小吃攤的風味，而且老闆娘的女兒髮型超吸睛，又厚又高的瀏海不知道噴了幾罐髮膠，相當前衛。月華沙茶麵跟台灣的比起來偏甜，仍可以吃到食材原本的味道，麵條是粗試試中的油麵，不知不覺就把整碗麵嗑光光。

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

▲▼月華沙茶麵，老闆娘女兒的髮型很潮。

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

最後來到南忘齋品嚐薑母鴨和海蠣煎，這兩道美食完全顛覆我的印象，在台灣吃薑母鴨就是要享受清甜的湯頭，但廈門的薑母鴨是用大鍋炒，鴨肉一點都不柴，反而還可以咬出汁，非常入味，每咬一口就在口中爆發濃濃薑香；海蠣煎其實就是台灣的蚵仔煎，不同於台版的濕潤Ｑ彈，這裡煎成像蛋餅一樣，隨便夾都是滿滿蚵仔和蔥花，可以感受到海鮮的鮮甜和濃濃蛋香，一點腥味都沒有，令人印象深刻。

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

▲▼薑母鴨和海蠣煎。

▲▼台廈美食ＰＫ。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）

據了解，中山商圈為廈門商業的發源地，商圈內的中山路則是廈門最重要最老牌的商業街，為了進一步打造中山商圈，廈門思明區政府以中山路為龍頭，開發建設延伸至其它地區，也帶動了整個經濟的發展。

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關鍵字：廈門,中山路,海蠣煎,薑母鴨,花生湯,炒麵線,沙茶麵

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