為5G iPhone鋪路　蘋果傳有意收購英特爾德國數據晶片業務

▲ 外媒傳蘋果有意收購英特爾德國數據晶片業務，為發展5G iPhone鋪路。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）正在考慮收購英特爾（Intel）的德國智慧型手機數據晶片業務，而此次收購可能有助於蘋果為iPhone開發自己的5G晶片。

據外媒CNET報導，蘋果在10年前推出iPhone時，使用了德國英飛凌（Infineon）的數據晶片，然後在2011年轉向高通（Qualcomm）。而後英特爾於2011年收購了英飛凌無線晶片部門，但這些晶片直到2016年因為蘋果與高通的專利費爭議，才再次被使用於iPhone 7和iPhone 7 Plus。

當蘋果和高通公司在今年4月達成和解，英特爾也宣布退出了5G手機數據晶片業務。英特爾執行長Bob Swan曾向《華爾街日報》證實，該決定是因蘋果和高通公司和解而決定的。

CNET指出，儘管三星、華為、LG、OnePlus、聯想/摩托羅拉、中興、小米和Oppo等手機廠或電信商已經宣布或推出5G服務，蘋果公司卻直到2024年末或2025年初，都可能沒有能力為iPhone設備製造自家的5G數據晶片，即使有高通的幫助，蘋果也無法在2020年之前推出5G iPhone。

▲ 中興通訊已開始經營5G業務。(示意圖／達志影像／美聯社）

晶片組是智慧型手機中最複雜和最昂貴的零件之一，透過自己生產，蘋果可以減少對外部公司的依賴。也因此，外界評估，蘋果此次若真的收購英特爾的德國智慧型手機數據晶片業務，可能有助於蘋果為iPhone開發自己的5G晶片。

不過，對於收購一事，蘋果公司仍尚未表示評論。

目前，美國的5G數據連接服務已經由Verizon、AT&T和Sprint等電信業者推出。