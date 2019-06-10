美國務卿狂批華為資安　陸外交部稱全是「謊言謬論」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

美國政府因資安問題，封殺華為等中國企業後，美國國務卿蓬佩奧屢屢在公開場合宣傳，「與中國企業合作就等於和中國政府合作」。大陸外交部發言人耿爽今天痛批，這些「有關言論」充斥著謊言和謬論，並稱在美方的肆意打壓下，中國企業的成績似乎還不錯。

蓬佩奧日前在接受外媒採訪時，再度表示中國企業難保訊息安全，認為只要使用華為技術，隱私和數據就無法獲得保證。





▲國際競逐5G發展的同時，美國發布禁令封殺華為等中國企業。（圖／路透）

針對美方官員的言論和美國政府的禁令，耿爽今天回應稱，美方和「蓬佩奧先生」一直聲稱華為等中國企業存在安全風險，但自始至終沒有拿出令人信服的證據。他認為，這些充斥謊言和謬論的言論，最終損害的是他（蓬佩奧）個人形象和信譽，損害的是美國在全世界的公信力。

耿爽進一步表示，美方以莫須有的罪名，動用國家力量，開動國家機器，來打壓華為這樣一家中國民營企業，很不道德，也很不光彩，有失一個大國的水準。耿爽還說，這裡我想提醒蓬佩奧先生的是，他的那套說辭似乎別人並不買賬，即使在美方肆意打壓的情況下，中國企業的成績似乎還不錯。

耿爽舉例，截止到6月6日，華為公司已經在全球30個國家獲得了46份5G商用合約。他大酸，「這其中就包括美方一段時間以來，苦口婆心勸說的一些盟友和一些歐洲國家」。