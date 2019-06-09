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人物全變藍！KBS直播新聞大出包55分鐘　網嚇瘋：阿凡達2劇透？

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▲▼ KBS新聞放送事故變阿凡達。（圖／翻攝自YouTube／DNG NEWS）

▲ 所有登場人物的膚色都變成藍色。（圖／翻攝自YouTube／DNG NEWS，下同）

國際中心／綜合報導

「《阿凡達》有第2集？」南韓KBS（韓國放送公社）除電視台播放節目以外，也進行網路直播，日前透過YouTube頻道直播KBS News時，疑似因訊號傳送異常，色調處理出現問題，所有人物皮膚都變成藍色，讓線上觀眾直呼詭異，還有許多人聯想到阿凡達、藍色小精靈等電影。

許多南韓人會在通勤上班、上課的路上用手機看新聞直播，掌握當天天氣和重要時事，但5月24日清晨，KBS新聞的直播從6時20分開始出現異常，不論是報氣象的女主播、新聞中包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的人物無一倖免，皮膚全變成藍色。

▲▼ KBS新聞放送事故變阿凡達。（圖／翻攝自YouTube／DNG NEWS）

▲▼ 氣象主播和蓬佩奧都變小藍人。

▲▼ KBS新聞放送事故變阿凡達。（圖／翻攝自YouTube／DNG NEWS）

這樣的狀況不是只有短短幾秒或幾分鐘，而是一直持續到7時15分，時間長達55分鐘，所幸電視新聞並未出現問題。但KBS至今未對此次疏失發表任何公告或說明，因未即時處理而飽受批評。

許多當時正觀看直播的網友截圖或錄下影片，迅速在網路上瘋傳。有網友放上真人電影《阿拉丁》中精靈的照片並留言，「誰才是真正的精靈呢？」還有網友表示，「早上看到還以為我手機壞了」、「是《阿凡達2》劇透？」、「真人版《藍色小精靈》」、「好像《腦筋急轉彎》的憂憂」。

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關鍵字：放送事故,日韓要聞

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