胖子都是潛力股！3年鏟肉27公斤變正妹...男同學看走眼回頭追

記者黃彥傑／台北報導

外號小e的體適能教練，小時候是胖到70公斤的胖紐，在國外學校唸書受到同學們嘲笑和霸凌，喜歡的男同學也不理，下定決心要減肥瘦身，在兩三年內甩掉肥肉27公斤，在這過程中用了藥物及不正常減肥方法，導致身體出現狀況，之後找到正確的瘦身知識及運動方法，搖身變成纖細腰身的女神，印證了「胖子都是潛力股」這句話。

▲正妹小e唸書受到同學們嘲笑和霸凌，在兩三年內甩掉肥肉27公斤，搖身變成纖細腰身的女神。（圖／記者黃彥傑翻攝）

從小就是易胖體質的小e，小時候因為父母工作忙碌，把她交給阿嬤照顧， 阿嬤只要有好吃的東西，就拼命往孫女嘴巴裡塞，而小e也不忌口拼命吃，體重就這麼直線上升，整個人像一顆圓滾滾的球，最重來到70公斤。國中時全家移民到國外，在國外唸書同儕之間就有種族歧視，黃種人再加上肥胖體型，經常受到同學們的排擠嘲笑和霸凌。

那時小e開始有喜歡的男生，慢慢注重自外表，當時姊姊在減肥，想說也過著一起，但兩個人都沒有什麼方法，亂減一通，例如看到有賣減肥茶，就買來開始喝，一天喝一杯，幾天之後好像有瘦下來跡象，就開始加碼一天兩杯，想讓自己更快速瘦下來，又看到別人說一天吃一種蘋果餐、蔬菜餐會瘦，也跟著亂吃，這樣下來，體重很快速降下來，瘦到肋骨都看得到，幾乎是皮包骨狀態，但五官變得立體，同學就會把小時候圓滾滾照片拿來相比，會讓人產生疑問「這是妳嗎？」也讓許多人注意她，之前被拒絕的男生都回過頭來相約，人緣也變好，追求者變多，沈溺在「瘦就漂亮」的迷失中。

▲小時候因為父母工作忙碌，小e由阿嬤照顧，只要有好東西就給孫女吃，而小e也不忌口，體重就這麼直線上升，整個人像一顆圓滾滾的球。（圖／記者黃彥傑翻攝）

在國外念完書回台灣工作，找了一份活動企劃，工作必須往外頭跑，要聯繫客戶跟廠商規劃活動內容，假日也常常為了辦活動沒有休息，工時長加上三餐不固定，超商有什麼就買什麼吃，工作久了，身體開始慢慢出現一些狀況，像是怕冷、腸胃功能失常、嚴重便秘等狀況，想說去醫院拿藥吃就會好，也不以為意，其實身體健康已經亮紅燈，持續以少吃或不吃來維持體重。最後因為工作壓力跟不規律的作息，造成免疫系統嚴重失調，導致慢性發炎積累在體內，一兩個月就爆發不同部位的急性發炎，這時才驚覺健康的重要，便把工作辭了，到國外去靜養調適身體。

▲正妹小e找到正確的瘦身知識及運動方法，搖身變成纖細腰身的女神。（圖／記者黃彥傑攝）

在國外休養身體期間小e認識了一位瑜伽老師，跟著老師學習，也調整自己飲食跟作息，身體慢慢開始變好，老師也鼓勵她朝向健康生活與運動健身的專業前進。同時她也有轉換跑道念頭，覺得不要再找一份會傷害自己的工作。就在跟瑜伽老師學習過程中，看到自己的改變，才知道以前瘦身的方法是錯誤的，「原來現在的我才是健康的美」，跟之前那種瘦到皮包骨的美有著天壤之別。

考取證照後回來台灣，成功轉換跑道，用自身的經驗帶領學生，讓他們知道維持年輕美麗活力的不二法門，在於正確的知識和自己內心的強大，如果能更加認識自己、建立明確的目標並能持續規劃，就是越來越美麗的秘密武器！

▲ ▼小e用自身的經驗帶領學生建立正確運動觀念。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 小e用正確的運動觀念，讓自己從胖妞搖身變成纖細腰身的女神。（圖／記者黃彥傑攝）