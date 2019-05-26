直擊緝匪現場！勇警大馬路使「擒抱技」猛撲　男抵抗腫成赤膊豬頭

記者黃彥傑、陳豐德／雙北報導

警方追案真的用命在拼！新北市中和分局員警26日下午2時許循線要查緝一對男女毒蟲，在五股發現目標後，毒蟲也發現遭跟監，隨及高速公路北上逃逸，在台北市濱江街時失控自撞分隔島，陳姓男駕駛隨即開車門穿越馬路要溜，員警見狀不顧安危在車陣前將嫌犯撲倒，並使用警棍強行壓制，如今緝匪過程監視器也曝光，嫌犯死命掙扎連上衣都被扯下，好險當時車輛都及時煞停才沒發生意外。

▲毒蟲拒捕遭擒抱撲倒、警棍招呼，送醫時臉腫成豬頭。（圖／記者黃彥傑攝）



最新的監視畫面中，42歲的陳男駕駛的白色轎車突然失控撞上分隔島並冒出白煙，而坐在副駕駛座的的36歲張姓女子則因撞擊陷入昏迷，陳男深知繼續待在車上與被捕無異，打開車門就往馬路另一邊直衝，此時中和4名勇警也追上使用腿部擒抱，將陳男給摔倒在地；而行駛中的遊覽車及轎車見狀趕緊才剎車才沒撞上警、匪，只不過眼前場面也讓他們看傻了眼，由於警方是穿便衣埋伏，不曉得的還以為當街上演是黑道鬥毆。

▼警方扯下毒蟲上衣，車輛見狀趕緊踩剎車避免撞上。（圖／記者黃彥傑翻攝）



即便被撲倒在地，陳男也沒放棄逃跑的一絲機會，強行站起身來又想要逃，員警為了想將他拉住，連上衣都整件扯下，打赤膊的陳男不僅人高、力壯加上腎上腺素大爆發，警方怎麼勸阻、拉扯要他趴下都無效，只好掏出警棍往陳男身上招呼，他這才乖乖趴下讓警方上銬；消防到場協助將2名受傷的嫌犯送醫，陳男臉部滿是瘀傷、口吐鮮血，女子到院後則恢復意識，均無大礙。

警方表示，嫌犯坦承車上藏有的毒品在高速公路上就已經丟包，警方調閱車上的行車紀錄器後，確定毒品被丟棄的位置，將派員前國道將毒品取回，全案訊後將依毒品罪嫌移送偵辦。

▼嫌犯駕駛白色轎車撞上分隔島。（圖／記者黃彥傑攝）



▼救護人員協助將傷者送醫治療。（圖／記者黃彥傑攝）

