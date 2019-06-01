5天12張「國家級認證」帥車照　台62超速男怨：收到罰單已來不及煞車

▲ 台62線「超速」收12張罰單，罰4萬500元申訴「硬拗」無效。（圖／示意圖與本案無關／記者黃彥傑攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓男子，上班途中在台62線5天內，被測速器拍下12次違規超速，總共被罰4萬多元，其中有一天連續被開出7張罰單。李男主張罰單收到太晚，無法避免同地點再違規，且警示標示模糊不清，要求撤銷罰單。法官認為，連續開罰超速無不當，況且警告標誌明顯，此案上訴駁回。

基隆地院判決書指出，台62線是李男上班必經道路，速限80公里，但李男駕車行駛速度100公里上下，2018年6月被雷達測速儀器，拍到12次違規超速，警方據此開出12張罰單，總共罰單總金額4萬500元。

李男主張，被開單的地點，是他上班必經之路，寄送舉發單，收到的時間太晚，造成警示作用喪失，無法避免同地點再違規。且警示標誌，模糊不清，讓駕駛人不易察覺，向法院提行政訴訟請撤銷罰單。

基隆地院法院審理認為，依道路交通管理處罰條例第90條規定，違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾3個月不得舉發。此件舉發日期，並未逾越行為成立日起3個月，舉發程序合法。

李男主張寄發罰單，收到時間晚，無法避免他在同一地點再違規。警方指，舉發地點前方300至1000公尺間，設有明顯標示，已具有警示作用，符合移送期間之規定。

法官指出，原告主張警示圖像模糊不清太小，根據警方提供照片，警告標誌明顯，面積大小足供辨識，且前方也無遮避物阻擋，李男上訴均被駁回。