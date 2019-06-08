曾捐國軍1000戰車！橡膠大王陳嘉庚現身新加坡20元新鈔

▲新加坡紀念開埠200週年新鈔，下圖前排左二為陳嘉庚。（圖／翻攝自《福建日報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

為了紀念新加坡開埠200周年，總統哈莉瑪5日在總統府開齋節開放日宣佈，下周一將推出20元面額的新鈔票。從曝光的鈔票圖中，有新加坡史上多位名人的頭像，其中包括著名華僑領袖陳嘉庚。在東南亞創業的陳嘉庚素有「橡膠大王」之稱，並捐獻多所學校，也曾在中共建政初期參與政治。

在新的鈔票上，正面是新加坡首任總統尤索夫·伊薩（Yusof Ishak）的肖像，另外一面則有華人教育先驅陳嘉庚、人瑞許哲（Teresa Hsu Chih）、女教育家王惠卿、現代馬來文學之父文西阿都拉（Munshi Abdullah）、第一任植物園園長亨利·李德里（Henry Nicholas Ridley）、印族慈善家比萊（P.Govindasamy Pillai）、女運動家愛麗絲·彭尼華德（Alice Pennefather）和馬來族抗日英雄阿南賽迪（Adnan Saidi）等8人。

▲陳嘉庚像。（圖／翻攝自維基百科）

根據維基百科，陳嘉庚在1874年10月21日生於福建，事業版圖遍佈東南亞各大城市，以及香港、上海、廈門、廣州等地，他與華僑為國民黨抗清革命、北伐、抗日提供資金，組織「南洋華僑籌賑祖國難民總會」，購買救國公債，光是他個人便捐出一百多架戰鬥機、一千多輛戰車、百億軍火和救濟糧。

在政治方面，解放軍攻佔北平後，陳嘉庚曾以華僑首席代表身份，參加首次中國人民政治協商會議，反對毛澤東沿用「中華民國」國名。此外，新加坡地鐵陳嘉庚站便是以其命名，他也在海內外捐獻多所學校，其中包括廈門大學，以他命名的「陳嘉庚獎金」被稱為中國的諾貝爾獎，參照諾貝爾獎評獎方法，以促進中國科技事業發展為目的。

《福建日報》微信公眾號報導，這次是新加坡金管局首次推出20元紀念鈔，共有200萬張讓公眾以等值換取。