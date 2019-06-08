媽檢查作業狂罵「數學題做錯」！小二男童飆淚報警：我是對的…結果出爐

▲男童大哭報警，因為媽媽一直說他的數學題答案是錯的。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

許多家長在孩子寫完作業時都會幫忙檢查訂正，希望孩子的作業成績能夠亮眼些。不過大陸卻有一名媽媽幫小二兒子檢查數學作業後，不斷堅持自己是對的，還逼兒子聽她的解答做修改。男童聽完便和媽媽大吵一架，飆淚直喊「這道題我才沒有做錯」，最後更直接報警要對方幫忙給出一個「答案」。

▼警方到場後，男童還是止不住委屈的淚水。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在江蘇省南京市，男童上（5）個月在家寫作業時受到委屈，就打電話要求員警幫忙；警方到場後以為是孩子沒寫完功課所以被媽媽罵，沒想到男童不斷大哭大鬧呼喊，是自己作答的數學題被媽媽誣賴成錯的。男童的媽媽也對員警說，「不是兒子不寫字（作業），是他寫錯了，然後非說自己沒錯。」

員警知道原因後哭笑不得，除了告訴男童不可以因為小事就報警，否則會浪費警力，同時也要男童別為小事就掉眼淚。當然，警方為了安撫男童委屈的情緒，便主動拿了男童的數學功課來作答，經過多番驗算後，他們所得出的答案竟然與男童相同。

▼員警終於替男童討回一個公道。（圖／翻攝自微博）

男童的媽媽起初還是覺得這答案是錯的，但經過警員的詳細解釋後，才恍然大悟是自己不對，連忙向兒子道歉；兒子得到支持後終於破涕為笑，讓這場鬧劇順利平息。網友看完後表示，「這也太好笑了」、「警察叔叔很無奈」、「警察不好當，還要會做數學題」、「孩子不好帶啊，家長沒點知識就教不動了」、「浪費警力資源」、「這孩子有骨氣」、「家長別以為自己總是對的，該聽聽孩子怎麼說」。

▼男童的數學題答案終於出爐了。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）