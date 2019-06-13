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影／《逃犯條例》二讀延期！學生聚集立法會歡呼　警在天橋旁築「人肉圍牆」

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記者吳奕靖、吳杰澄、朱世凱／香港－台北聯合報導

香港立法會稍早宣布，原訂12日舉行審議修訂《逃犯條例》的會議，確定不會在今（13）日舉行，具體開會時間則尚未透露。不少學生與民眾聚集在立法會外，聽見這項消息後立刻歡呼鼓掌，員警們也立刻「全副武裝」開始驅趕人群，就連立法會後方的天橋也被一排排警力封鎖。

▲▼大批警力驅趕人群。（圖／記者吳奕靖攝）

▲立法會一旁出現大批警力驅趕人群。（圖／記者吳奕靖攝）

從影像可見，當立法會宣布取消今日會議時，場外民眾和學生瞬間歡聲雷動，大批警力也在此時開始驅散人群，天橋旁更是被警方築起「人肉圍牆」，讓民眾無法通行。在警方動作時，有不少民眾仍留在原地對著警方破口大罵，也有人無奈地附和，「反正講再多，上面的聽不進也沒用。」據悉，天橋內的人潮已經散去，目前仍處警戒狀態。

▼有民眾對著路過員警飆罵。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼大批警力驅趕人群。（圖／記者吳奕靖攝）

港媒指出，民眾12日走上街頭，進行「反送中」示威活動時爆發警民衝突，員警將其定調為暴動，便出動催淚彈、布袋彈或橡膠子彈開始驅趕。香港行政長官林鄭月娥當天接受香港媒體TVB專訪時哽咽表示，政府與年輕人的關係就好像「母親教導兒子」，「如果我每次都遷就我的兒子，那短時間內我們母子關係會很好，不過當孩子們長大後，可能會因為我的縱容而養成他們任性的個性，也許他們會反怪我，『當時媽媽為何不提醒我？』」

針對此言論，一群香港媽媽激動回應，「我們絶不會用催淚彈，具殺傷力的橡膠子彈及布袋彈攻擊我們的孩子；我們也不會看到年輕人在警棍下血流滿面仍無動於衷。」香港醫管局12日晚間11點表示，截至當天晚上10時，共有72人在衝突中受傷送醫，傷者年齡介於15歲至66歲之間，其中2名男子傷勢較嚴重，分別送往7間醫院治療。

▼員警全副武裝出動。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼大批警力驅趕人群。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：立法會,學生,反送中,逃犯條例,員警,林鄭月娥

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