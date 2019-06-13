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警舉槍輕生派出所圍起封鎖線　未留遺書同事不捨

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖埔東派出所13日凌晨發生黃姓員警舉槍輕生事件，上午派出所內圍起封鎖線，派出所內氣氛凝重，據所內的員警表示，黃員平日與同事感情不錯，也會互相幫忙處理案件，發生這樣的憾事，令大家都很不捨，初步調查疑似與家庭因素輕生有關。

▲溪湖員警舉槍自盡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲溪湖埔東派出所圍起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

▲溪湖員警舉槍自盡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲黃姓員警平日上班的地方。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖警分局長指出，黃員台南市人，40歲，2015年參加員警特考班考試，2017年分發到埔東派出所，至今將近2年，有可能因為雙親身體不佳，又與家人分居1人獨自到彰化上班，現場沒有留下任何遺書。

▲▼溪湖 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲黃姓員警家人在彰化殯儀館等檢察官勘驗遺體。（圖／記者唐詠絮攝）

黃員13日凌晨4時到6點與所內的同事一起執行勤務，按照規定執行要領槍，黃員領完槍不到30分鐘，便一人獨自上2樓寢室舉槍自盡，在樓下值班台的同事聽到槍響，便趕緊上樓，黃員已經倒臥在血泊中，趕緊聯絡消防隊送往秀傳醫院。

▲溪湖員警舉槍自盡。（圖／記者唐詠絮攝）

 ▲黃姓員警家人與檢察官勘驗遺體。（圖／記者唐詠絮攝）

秀傳醫院指出，黃員檢傷發現右腦有大面積撕裂傷，左邊耳朵上方有一個約一元大小的傷口，送到醫院後急救39分，宣告不治，接近10時50分許，黃員的家屬全都在埔東派出所員警的護送下，都趕到彰化殯儀館，等檢方勘驗遺體。

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關鍵字：溪湖,員警,埔東,檢察官,遺書

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