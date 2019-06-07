影／萌娃造句「娶完媳婦變兩家人」　媽檢查作業氣炸...網笑瘋：腦洞大開

大陸中心／綜合報導

大陸一名媽媽近日在檢查作業時，聽見兒子在訂正「造樣造句」時說，「我娶完媳婦，我就變成兩家人了」，讓她當場氣到摔筆。這段「災難片式的輔導作業」的影片日前在微博上被瘋傳，網友笑歪直呼，「這兒子簡直腦洞大開！」

▲男童的造樣造句作業。（圖／翻攝燃新聞，下同）

據《燃新聞》的影片顯示，男童原本在作業上寫著「我和媽媽是一家人」，不過聽到媽媽說「廢話」之後，他又脫口而出，「我娶完媳婦，我就變成兩家人了」。不僅如此，男童在寫「足」這個單字時還寫到走樣，乍看之下，就像個正在奔跑的人一樣，逗得媽媽好氣又好笑。

▲男童在學數學時，差點把媽媽氣瘋。

隨後，看見兒子把「大街」寫成「倒貼」，媽媽又傻眼質問，「你是想倒貼誰？」男童除了亂造句之外，連數學都令人傷腦筋。媽媽在教數學時問，「5＋10等於多少？」；兒子竟吞吞吐吐地回「50」，讓她氣到忍不住笑了出來。

▲男童把「大街」寫成「倒貼」。

這段影片近日在網路上爆紅，戳中許多爸媽的心聲，而網友也紛紛笑翻回應，「這兒子簡直腦洞大開」、「典型的娶了媳婦忘了娘」、「每個媽媽內心都藏著一個怪老師」、「那個足寫跑了，我快笑死」、「我想知道那個『倒貼』是跟誰學的？」、「好像看到我兒子哈哈」。

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