國中會考／數學非選題目新穎　閱卷師：要讓學生體會數學是有用的

▲閱卷師認為今年國中會考數學科非選擇題，最重要的是「閱讀理解」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國中會考今（10日）開放成績查詢，師範大學教授謝豐瑞針對數學科說明，這次2題非選擇特別新穎，學生要會解答，最重要的是「閱讀理解」數學與生活或自然界相關資訊外，也在評量學生的數學素養，要讓學生體會到數學是有用的。

謝豐瑞表示，以第1題非選擇來看，題目給出防曬係數SPF 與防護率的關係公式，有2大特色，包括學生需使用此公式而不是使用國中課程所學的公式進行解題，跟以前評量不同，此次是在評量「學生學習力」。其次是，題目給出圖文並陳文宣，要求學生判斷文宣是否合理，而未明確指明該圖文並陳文宣的哪個部分需要判斷，這部分是評量學生的「數學感與判斷力」。

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▲謝豐瑞教授（右）說，學生若只教傳統考題並讓學生熟練，不符合現代素養導向的教育觀。（圖／記者許展溢攝）

謝豐瑞指出，學生要能透過閱讀理解數學和生活、自然界等相關資訊，再根據這些資訊，擷取出與數學相關數、量、形與關係進行計算、分析，並推理、判斷。其中可能運用到學過的數學知識、題目提供的生活或自然條件，甚至是生活知識，這顯示題目都是在評量學生的數學素養，符合時代趨勢，讓學生體會到數學是有用的。

謝豐瑞說，這次數學科非常困難但也非新穎，解題方式也較多元，主要是展現出素養導向，發現此次答題空白比例較前幾年低，顯示學生回答非選擇題意願逐年增加，是學校數學教育一個進步表現，值得肯定。謝豐瑞呼籲，學生若只教傳統考題並讓學生熟練，其實是不符合現代素養導向的教育觀，大家應重視的不是學生知道什麼，而是他們知道的東西可以讓他們解決什麼問題。

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