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102歲人瑞養老院死亡　生前畫面曝「布條綁床7天」　家屬悲慟：她不是犯人…

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▲▼102歲人瑞被綁床上7天。（圖／今日頭條）

▲102歲人瑞被綁床上7天。（圖／今日頭條）

大陸中心／綜合報導

江西南昌一名102歲的人瑞日前在養老院中去世。家屬原先認為是正常死亡；不過，監視器畫面曝光後，卻發現死者生前被約束帶綁在床上，且連續7天都出現相同情況。死者外孫女彭淑芳表示，外婆曾向她訴苦「我又沒有偷東西，為什麼綁我的手腳。」對於家屬的指控，院方回應，「100多歲的老人死也正常。」

彭淑芳指出，外婆2018年年底曾對「約束帶綁床」一事感到不解；而她也為此向院方反應，卻只得到「這樣年紀的人說話不能全信，跟小孩子一樣」的回覆。

對於將死者綁在床上一事，照護員楊先生坦承，這是真實的，不過是因為「她前不久從床上摔下來過」。他指出，「從那天摔跤，家屬同意了綁（約束帶）。」另外一名照護員朱姓女子表示，死者在床上「綁了2天都沒怎樣」。

有關家屬的指控，院方則回應，「100多歲的老人死也正常，一根繩子怎麼能綁死人？」家屬表示，死者生前身體還算硬朗，也沒有「老糊塗」的情形，且生前多次透露，「照顧她的男護工經常會像開玩笑一樣，向她的後背打『陰拳』。」

▼家屬指出，死者生前能夠自己進食，且「約束帶使用規定是一片空白的」。（圖／今日頭條）

▲▼102歲人瑞被綁床上7天。（圖／今日頭條）

彭淑芳指出，由於年齡高達102歲，外婆是該養老院的「活名片」，「外婆是養老院的一張名片，經常有各界領導來養老院視察參觀，養老院總是會安排領導們去外婆的房間看一看。」他說，院方在外婆死後的冷漠回應，「讓家人很難過」。

死者家屬向警方提出「非正常死亡」立案申請後，警方以「沒有犯罪事實」為由，發送了《不予立案通知書》。

彭淑芳痛心，「公安機關調取了從外婆去世前4月1日到4月7日的監控視頻，外婆連續7天都被護工以同樣的方式被約束。」她說，「我們也都會有老的一天，也會住進養老院，如果養老院都是這樣對待老人，誰還敢住，我是不敢。」

關於警方不立案的處理方式，律師程曉璐指出，從監視器畫面中可明顯看見，死者已因為被繃帶束縛感到不適，並予以反抗，應該是「常識能判斷」的，「警方不應該不立案。」

目前，相關單位已責令該間養老院停業整頓，並要求整頓期間不得在接收新入住的老人、對已入住老人進行安置。

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關鍵字：養老院,安養院,人瑞

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