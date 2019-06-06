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懷疑人妻不愛了…小王一怒殺人「亂刀穿心」　二審無期→15年

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▲▼台中情殺案，男子砍婦人後跌落大排。（圖／記者莊雅婷翻攝）

▲懷疑人妻另結新歡，小王持刀怒殺人，二審無期改判成15年有期徒刑。（圖／本報資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市49歲計程車司機黃明敏與紙廠鍾姓老闆娘發生婚外情，但他2018年3月不滿鍾女疑似另結新歡，就持刀闖入位在西屯區的紙廠辦公室殺人，事後還跳入大排水溝意圖自殺但未成。台中地院一審判處他無期徒刑，但他不服判決上訴二審；台中高分院日前審判結果出爐，改判他15年有期徒刑，仍可再上訴三審。

根據了解，事件發生在2018年3月13日下午1時許，當時黃明敏持刀衝入位在西屯區的紙廠辦公室，對52歲已婚鍾姓老闆娘亂砍、胸部刺數刀。工廠一名吳姓員工聽見求救聲後，立刻衝進辦公室救人並與黃男發生拉扯扭打，但仍被黃男趁隙逃出工廠。

黃男逃出工廠後，一度用頭撞擊廠外圍牆並拿刀自殘，甚至還想跳大排水溝企圖自殺，但被趕到現場的警方壓制逮捕。至於被砍的鍾姓老闆娘，因為心臟、右腹中刀傷勢嚴重，儘管送醫後緊急進行心臟修補手術，但隔天（2018年3月14日）仍宣告不治。

▲▼台中高分院法官認為，此案無任何直接證據不足，因此改判陳、吳、劉3人均無罪。（圖／本報資料照片）

▲台中高分院二審改判黃男15年有期徒刑。（圖／本報資料照片）

黃明敏一審出庭時坦承殺人，但他辯稱自己罹患精神疾病，並持有精神科的就醫紀錄。只是法官看過醫院的鑑定報告後認為，黃男的精神疾病並不影響其判斷力，審酌黃男因為感情糾紛殺害鍾女，輕忽他人生命之可貴，犯後也未與受害者家屬達成和解，因此判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。黃男不服判決上訴二審。

根據《自由時報》報導，台中高分院二審認為，黃男精神疾病確實不會影響判斷力，不過考量到黃男殺人後，有請在場的吳姓員工先救鍾女，被捕後第一時間在醫院接受偵訊時，也一再痛哭對殺人感到後悔，加上在一二審的最後陳述時，也都有向死者家屬表示歉意，審酌黃男犯後有明顯悔意，態度尚佳，改判15年有期徒刑，全案可再上訴三審。

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