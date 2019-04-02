人生走過明治、大正、昭和、平成　110歲人瑞將迎來第5個年號

▲沖繩110歲人瑞津波蒲戶，人生在歷經明治、大正、昭和、平成等時代之後，即將迎來第5個年號。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

日本新年號「令和」將於5月1日正式啟用，而在沖繩有一位高齡110歲的人瑞爺爺津波蒲戶，他的人生經歷了明治、大正、昭和、平成，對於再過一個月就要迎來第5個年號，他聽聞後笑著說「很好！很好！」

根據《沖縄タイム》報導，津波蒲戶出生於明治41年（1908年），正好是琉球舊慣溫存政策結束，準備進入沖繩縣制的過渡期。年屆110歲的他，目前住在沖繩讀谷村當地老人介護福利設施「紅華之森」，因為白內障關係，他現在幾乎看不到東西，但唱起歌來仍充滿元氣，對於住在該機構內、大正時代出生的「後輩」們來說，津波蒲戶就像是神明一般的存在。

報導提到，津波蒲戶在沖繩戰爭時被防衛隊徵召，但他的妻子正好懷著第4胎，讓他可以等到孩子出生再入伍，因此保住一命；戰後，他在美軍基地擔任汽車塗裝工，工作超過60年，一共養育了6個小孩。

報導也指出，津波蒲戶過著與煙酒無緣的生活，但他不喜歡吃蔬菜，最喜歡吃天婦羅及五花肉，面對即將到來的第5個年號，津波蒲戸受訪時一邊說著「我都搞不清楚了」，一邊吃著眼前的炸蛋球。