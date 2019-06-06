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5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

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「有我在，就不會有太陽」　林春雄臉書：我就不是人！（圖／翻攝林春雄臉書）

▲竹東少女姦殺命案主嫌林春雄。（圖／翻攝林春雄臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣一名邱姓女國中生2015年時與女子黃曉雲發生口角，進而被對方男友尋仇，慘遭性侵、痛毆致死，遺體還被隨意丟棄、焚燒，被發現時僅剩骨頭及蛆爬動。案經撤銷發回後，高等法院6日更二審宣判，認為國內有80%的國人支持死刑，且死刑不違憲，司法必須彰顯公義，因此重判。

就讀國二的邱姓少女2015年5月間，在網咖與女子黃曉雲發生口角，沒想到對方竟找來男友林春雄及一群朋友將她押到附近的公園，以暴力毆打逼迫說，「給你兩條路走，一條是打死你！另一條是讓我們強姦你！」

豈料，林男等人性侵得逞後，又再次對圍毆邱女，並將其丟在原地去唱歌狂歡，1小時後回到去查看才發現邱女沒有呼吸心跳，但他們僅將遺體丟棄到草叢之中，就回到KTV繼續歡唱；結束後才由林男為首，將邱女焚屍丟棄。

當時義務協助修復遺體的陳庭兒更回憶，「我們同事總共8個人看到遺體時，忍不住掉淚，因為一打開屍袋，不是數以萬計，而是成千上萬的蛆，每一個毛細孔都有，甚至用強力水柱沖還是沖不完蛆，只能用夾子一個一個夾」、「妹妹的太陽穴也被打凹了，左腳也沒了，臉也沒有了，加上遺體被燒過，只剩骨頭，還有一點點的肉，最困難的就是修復臉部，大家只能憑著照片，盡量幫妹妹恢復原貌，真的花了好久的時間才修復完成…」。

▲▼陳庭紆修復師。（圖／陳姓修復師提供）

▲陳庭紆修復師。（圖／陳姓修復師提供）

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。高院二審作出改判，林春雄與陳哲儒仍處無期徒刑，古志強28年，黃曉雲20年、何文軒25年。更一審於去年7月間宣判，高院重判主謀林春雄死刑、褫奪公權終身，另外陳哲儒、古志強、何文軒等3人均犯「對少女輪姦殺害罪」，均改判無期徒刑、褫奪公權終身，黃曉雲犯殺害少年罪，改判有期徒刑20年。

案經最高法院撤銷發回後，高院二審6日宣判，主嫌林春雄判處死刑，其餘4名共犯無期徒刑，可上訴。法官認為，無法證明林春雄有無教化可能，但東方世界奉「殺人償命」為鐵律，就算廢死團體呼籲，但80%的國人支持死刑，且大法官也認為死刑不違憲。

法官說，少數國人有著錯誤觀念，認為殺人不會被判死刑，更有人認為只殺一個難以判死刑，「司法必須彰顯社會正義」，可教化並不似免死金牌，僅是審酌事項之一，並非唯一。

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關鍵字：法律,人權,竹東少女,性侵,殺人,無期徒刑,最高法院,更審,死刑

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