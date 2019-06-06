赤腳上6樓…26歲酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友「討25萬」介紹奪命

▲余涵勳墜樓案疑點重重。（圖／本報資料照，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名26歲酒店女子余涵勳2015年3月4日凌晨從帝豪酒店的6樓墜下天井，當場身亡。余母認為，女兒的男友及2名友人介紹女兒到酒店上班才會致其身亡。對此，桃園地檢署認為，余涵勳是酒醉失足身亡，不能僅因介紹工作就認定涉嫌殺人動機，因此予以3人不起訴處分。

據《自由時報》報導，余涵勳透過王姓男友、馬姓男友人及張姓女子介紹，2015年3月3日到帝豪酒店上班，沒想到隔天凌晨就從沒柵欄的6樓墜下天井；此外，由於余涵勳前往頂樓的途中形跡可疑、精神恍惚，彷彿外國奇案「藍可兒事件」事件。

▲▼余母認為，女兒的死因和其男友等人有關。



監視器畫面中可以看到，身高160公分的余涵勳穿著小洋裝卻沒有穿鞋子，神情恍惚、左搖右晃地走去丟垃圾，過程中還差點撞到一旁的櫃子，接著就像被一股神秘力量引導著似的，一晃就消失在鏡頭外，1個小時後被人發現從110公分的通風口「貓洞」摔落天井死亡，讓檢警百思不得其解。

事後，該棟大樓的管委會葉姓主委、黃姓總幹事因業務過失致人於死罪，分別判刑6月，得易科罰金18萬元，但余母認為，王男等3人介紹女兒到酒店上班，才會導致意外死亡事件發生，且事後王男向酒店索討25萬元，因此認定3人有殺人罪嫌，請檢方偵辦。

▲余涵勳的案件猶如「藍可兒案」。



對此，檢方指出，王男向酒店索討的25萬是為幫余涵勳辦後事所用，後來余母介入，便沒跟酒店業者聯繫；另外，余涵勳的死因是「酒後滑入無柵欄的阻擋天井，高處墜樓」，僅因介紹工作難以認定殺人犯行，因此不起訴王男等3人。

「藍可兒案」指的是加拿大籍華人藍可兒（或稱林可兒，英語：Elisa Lam，1991年4月30日生）於2013年1月至2月間，於美國洛杉磯市中心塞西爾酒店屋頂水塔內的溺死事件，因死亡地點離奇，加上其失蹤前被監視器拍攝到在酒店電梯內作出一系列古怪動作，引發關注，甚至翻拍成電影。