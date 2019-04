法國安養中心22人嚴重食物中毒　4死15人命危

▲安養院驚傳食物中毒事件,目前造成4人死亡。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

法國土魯斯(Toulouse)今日傳出嚴重食物中毒事件,造成南部一間養老院內4名居民死亡,另有15人目前情況嚴重,仍在加護病房中搶救。

事件1日發生在土魯斯南部城鎮耶爾姆(Lherm)的Cheneraie安養中心,該機構約有82名老年人士居住在此,其中22人餐後出現嘔吐等食物中毒症狀,目前4人死亡,15人情況十分嚴重。

當地衛生機構表示,「我們嚴重懷疑這是一起食物中毒,因為事件發生在晚餐後」,已將涉案的晚餐保留進行分析,另外詢問居民吃過了什麼,並將徹查安養中心廚房,詳細案情仍待進一步調查。

