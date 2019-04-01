法國安養中心22人嚴重食物中毒　4死15人命危

▲安養院驚傳食物中毒事件，目前造成4人死亡。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

法國土魯斯(Toulouse)今日傳出嚴重食物中毒事件，造成南部一間養老院內4名居民死亡，另有15人目前情況嚴重，仍在加護病房中搶救。

事件1日發生在土魯斯南部城鎮耶爾姆(Lherm)的Cheneraie安養中心，該機構約有82名老年人士居住在此，其中22人餐後出現嘔吐等食物中毒症狀，目前4人死亡，15人情況十分嚴重。

當地衛生機構表示，「我們嚴重懷疑這是一起食物中毒，因為事件發生在晚餐後」，已將涉案的晚餐保留進行分析，另外詢問居民吃過了什麼，並將徹查安養中心廚房，詳細案情仍待進一步調查。