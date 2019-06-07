崑大餐飲系「粽義」大集合　歡慶端午發票換粽做公益　

▲歡慶端午佳節，崑山科大餐飲管理及廚藝系學會、麵包烘培研究社，共同舉辦「粽義」大集合發票換粽活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歡慶端午佳節，崑山科大餐飲管理及廚藝系學會、麵包烘培研究社號召20名學生，共同舉辦「粽義」大集合發票換粽活動，學生自發性製作超過300顆粽子，只要憑五張發票即可兌換1顆肉粽，募集的發票也將全數捐贈給南台南家扶中心。



「粽義」大集合發票換粽活動是崑大餐飲系學生自發性舉辦的公益活動，活動開始沒多久，便湧入排隊人潮，還有同學捐贈大綑發票，一次換走一串粽子，逾300顆粽子在一天內全數兌換完畢，許多人迫不及待享用，直接在現場大快朵頤，大呼好吃！兌換過程中遇到粽子的麻繩脫落，餐飲系同學立即協助重新綁取肉粽，一眨眼的時間便已將麻繩固定，俐落的技巧讓大家驚嘆。





餐飲系系學會二年級姚同學表示，這款公益粽子內餡十分特別，鹹蛋黃以米酒去腥，香氣十足，同時以較為健康的低脂梅花豬肉替代坊間慣用的多脂五花肉，降低熱量也吃得更養生。大家利用課餘時間在烹飪教室備料、烹煮、包粽子，活動圓滿順利，讓他們辛苦也值得了！

麵包烘培研究社創社社長一年級陳同學提到，工作人員提前三週開始籌辦活動，當中也遇到許多難題，像是粽子內餡盛裝過多，有爆開的NG綜，也有比例分配不均的大小粽，但參與同學都一一克服，順利蒐集滿滿的發票。



指導老師馬永曾老師說明，餐飲系多年來不定期舉辦公益活動，參與學生多數就讀一、二年級，期望透過公益活動提升烹飪方面的技巧，並學習互助精神，畢業後也能將關懷社會的力量延續下去。