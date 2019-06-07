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社會 社會焦點 保障人權

7歲男童抬餐桶進廚房　一屁股跌進熱水盆慘叫跳起「蛋蛋燙腫」

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記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區竹林國小一年級陳姓男童，6日中午與同學抬空餐桶進廚房時，因為後退一步，要讓出空間給別班同學放餐桶，不料竟跌坐進裝有熱水的大鋁盆，男童慘叫一聲，造成生殖器、蛋蛋、臀部和大腿等35%燙傷面積，校長張勇生將發生過程和處理情形，告知家長，已獲得諒解，男童至少要留院觀察2周以上。

▲台中市竹林國小男童不慎跌進熱水鋁盆。（圖／竹林國小臉書）

▲台中市竹林國小一年級男童跌進熱水大鋁盆，造成2度燙傷。（圖／竹林國小臉書）

▲台中市竹林國小男童不慎跌進熱水鋁盆。（圖／竹林國小臉書）

▲校長張勇生展現高度誠意，獲得家長諒解。（圖／竹林國小臉書）

張勇生表示，6日中午12點35分，當時男童和同學抬空餐桶到廚房送洗，按規定，學生不准將餐桶抬進廚房內，而是放在廚房外面，由廚工收集後再一起洗，但廚工並沒有阻止學生進廚房，男童放好餐桶後，為了讓出空間給別班同學放餐桶，於是後退一步，不料竟跌坐進裝有熱水、準備用來洗餐桶的大鋁盆。

男童痛得跳起，發生淒厲叫聲，廚工發現後，趕緊以冷水沖洗降溫，並且通報119，救護車在12點46分抵達，12點50分即送到梧棲童醫院，救護人員發現，男童意識清楚，但下半身包括生殖器、蛋蛋、臀部和大腿等多處有破皮、紅腫、起水泡，2度燙傷。

張勇生事後也趕抵醫院，探視受傷男童，男童目前在燒燙傷中心隔離治療，最快也要留院2周以上，校方日後對學生醫療照顧，會全力幫忙，張並且將事發經過和事後處理情形全告知家長，而校方也展現高度誠意並且道歉，因此取得家長諒解，目前已暫停2名廚工的工作。

教育局主任秘書王淑懿表示，會要求校方提出完整檢討報告，包括標準作業流程及動線改善問題，以避免類似事件再度發生。

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關鍵字：竹林國小,燙傷

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