打翻熱水壺燙傷！阿公急幫脫衣…「3歲孫整片皮膚慘被撕下」當場休克

▲男童打翻熱水壺，導致全身15%燒傷。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名3歲男童近日因為嬉鬧玩耍絆倒了熱水壺電線，導致滾燙熱水瞬間往身上潑過來，阿公見狀後嚇得趕緊幫孫子把衣服脫掉，但是對方遭燙傷的皮膚卻也跟著被撕開。男童不久後因為全身15%燒傷，當場休克失去意識，所幸經過緊急搶救後，目前已經脫離險境。

綜合陸媒報導，事發在江蘇省南京市，3歲男童玩鬧時不慎打翻熱水壺而被燙傷，爺爺見狀後立刻幫他把衣服脫下，不料燒傷的皮膚也一塊被撕了下來。男童母親表示，當時熱水才剛滾1分鐘不久，孩子就遭到電線絆倒，當公公幫兒子處理時，看見皮膚隨著衣服整塊掉下來就完全嚇壞了。

▼男童的皮膚連同衣服被阿公撕下。（圖／翻攝自微博，下同）

男童到院就診時，全身因為15%燒燙傷而休克，所幸經過搶救後已經沒有生命危險。替男童治療的主治醫生表示，一般在燙傷的情況下，應該先用冷水沖身體降溫，隨後再用「剪刀將身上的衣服剪開，而不是硬脫下來」，否則很可能就把燙傷的皮膚一起帶（撕）下來」，反倒使孩子受到更大傷害。

網友看完後紛紛留言，「不要脫衣服，不要拿任何東西塗傷口，只要一直沖水就好！」、「天啊，有常識的人都知道不可以硬脫衣服吧」、「心疼這個爺爺，他肯定很自責」、「男童差點被無知家長害死」、「可憐的孩子」、「老人帶孩子總會有些不周全」、「在熱水壺旁邊跑來跑去，沒人出聲制止？」、「小孩家長都太大意」。