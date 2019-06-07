台南市善化警友辦事處主任交接　場面溫馨

▲台南市善化警友辦事舉行新舊任主任交接典禮，卸任主任楊崑明（右二），熱心服務警界，正式交棒給新任主任王信豐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市善化警友辦事處6月6日晚上在善化區大成餐廳舉行新舊任主任交接典禮，場面溫馨，卸任主任楊崑明，熱心服務警界，正式交棒給新任主任王信豐，將持續協助推動警政，楊崑明感謝諸位警友們平時熱心公益及到場祝福，善化警分局全體員警感謝楊主任對警界的長期貢獻。

台南市善化警友辦事處新任主任王信豐，平時與地方仕紳保持良好友善之關係，回饋鄉里、熱心公益，對於協助推動警政各項工作更是頗受各界好評。王信豐指出，楊主任已奠定相當好的基礎，往後將秉持一貫的服務精神，繼續當善化分局員警的最佳後盾，持續為地方造福。

會中也特別頒發感謝狀給副主任李岩峰；贊助善化分局路口爆閃燈33組及副主任張智淵贊助火金姑行動；購買1250個太陽能自行車後車燈，造福人群。

善化警分局長許芳毅表示，除恭賀新任王信豐主任外，也感謝卸任楊崑明主任對於善化分局的愛護與鼓勵，也感恩各位副主任、顧問、站長及警友為分局默默付出，當警察同仁的最佳後盾，讓警察可以無後顧之憂，全力專注在維護轄區治安及交通上，深表謝意。