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台科大建築系畢業展　改造龍山寺地下街、士林夜市、台南沙卡里巴市場

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▲▼ 台科大建築系畢業展 。（圖／台科大提供）

▲台科大建築系黃莉芳，針對台南海安路地下，以及旁邊的沙卡里巴市場設計重建計畫 。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大建築系學生重新設計知名觀光景點，規畫打造士林夜市、龍山寺前廣場與地下街、台南沙卡里巴市場。台科大建築系於今（6日）舉辦畢業展，展出57件作品，關懷在地文化及社區，除了打造實體模型展示，更結合VR虛擬實境帶領觀眾走進建築，展現十足創意。

台科大校長廖慶榮表示，台科大建築系學生針對生活周遭存在的環境空間問題，提出建築改善構想，除了發揮創意思維，設計也考量到建築的結構關係，讓作品更加貼近實務。

▲▼ 台科大建築系畢業展 。（圖／台科大提供）

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▲台科大建築系鄭子原以士林夜市為基地設計全新建築，融入攤販、地面公園、露天劇場、住戶空間等機能。（圖／台科大提供）

改善龍山寺周邊交通！台科大建築系黃于芩觀察到龍山寺地下街使用效率不佳，無法與捷運站出口相連通的問題，提出龍山寺地下街商場改造計畫，將原有地下街及地面廣場改為斜坡式地景公園，穿越公園即可到達龍山寺，公園也和戲院文化館結合，保留傳統戲曲文化。

黃于芩對古蹟修護充滿熱忱，她表示萬華艋舺歷史悠久，不論在信仰或是交通方面都非常重要，然而位於此樞紐的龍山寺周邊交通卻不盡理想，要進到龍山寺參拜往往需要繞行一大圈才能抵達，因此希望將這個區域重新設計，讓空間更具實用性，提升交通便利性，也讓街景更美觀，同時展現出當地的歷史文化內涵。

從小在台南長大的台科大建築系黃莉芳，針對台南海安路地下以及旁邊的沙卡里巴市場進行重建計畫，她將現為地下停車場的海安路地下改造成共融式遊樂場，改建高達六米通風塔成為攀岩場及溜滑梯等設施，並將遊樂場與市場連通，重新活絡沙卡里巴市場。

▲▼ 台科大建築系畢業展 。（圖／台科大提供）

▲台科大建築系黃于芩提出將龍山寺地下街及地面廣場改為斜坡式的地景公園，改善周邊交通。（圖／台科大提供）

黃莉芳表示，還記得小時候沙卡里巴市場是很熱鬧的，裡頭除了有小吃店，也有服飾修改店及電影院，可惜後來市場漸漸沒落。為了幫助沙卡里巴市場回到記憶中的繁榮景象，黃莉芳多次回到台南進行田野調查，重新規劃遊樂場，盼能匯聚人潮再將人群引入市場中，為傳統市場注入新的活力。

士林夜市裡還有劇場、住宅、運動中心？台科大建築系鄭子原以士林夜市為基地設計全新建築，建築中融入攤販、地面公園、露天劇場、住戶空間、社區中心、運動中心等機能，讓當地民眾及觀光客都能享受士林夜市。

鄭子原表示，夜市文化是台灣的特色，士林夜市更是國際知名的代表，但是隨著士林夜市地下化，似乎越來越少當地人會去夜市遊憩。為了重新平衡觀光、當地文化、在地人的關係，設計出融合各項機能的新建物，賦予士林夜市新的想像。

台科大建築系畢業展即日起至10日止，在松山文創園區一號倉庫展出，免費開放入場參觀。

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關鍵字：台科大,建築系,畢業展,龍山寺,地下街,士林夜市,台南,沙卡里巴市場

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