芒果產季來臨　黃偉哲：全力辦好台南國際芒果節為農爭利

▲台南市長黃偉哲全力支援辦好「台南國際芒果節」活動，農業局長李朝塘召集相關單位舉行籌備會議，確定都準備好了。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

眾所期待的台南愛文芒果，消費者在6月中旬即能品嚐，今年是果實甜美的一年，顆顆甜美香甜，台南市長黃偉哲相當重視芒果的產銷情況，指示相關單位全力支援辦好「台南國際芒果節」活動，農業局長李朝塘6月5日特別召集相關單位舉行籌備會議，確定都「準備好了」。

台南市農業局表示，今年因為天候正常，適合芒果生長，台南左鎮、玉井、南化、楠西、大內、官田等地的芒果，無論是金煌、愛文、烏香等品種芒果的產量，預估會比去年多出兩到3成，但因為去年產量短少，所以今年的產量正常，算是豐收的一年。

「台南國際芒果節」籌備會議，5日上午在台南市新營民治中心舉行，農業局長李朝塘召集農糧署、交通局、新聞處、農業局、大內、官田、左鎮、玉井、南化、楠西等區公所、農會代表等單位進行協商。

李朝塘在聽取各單位意見後，確認了「台南國際芒果節」從6月22日至7月14日舉行，期間並在走馬瀨農場、官田、大內、玉井、楠西、南化、左鎮舉行大型活動，同時主辦單位也要在6月13日前往台北舉行國際記者會宣傳，並在台北希望廣場舉行宣傳活動，讓台北消費者也可以在第一時間，享用到全世界最頂級的台南愛文芒果。

「台南國際芒果節」籌備會議確認各種宣傳活動都準備好了之後，下午農業局在市政會議中，向市長黃偉哲等人進行專案報告，黃偉哲在聽取報告後，再指示相關單位修改一些細節後，當場嘉勉籌辦活動的農業局等相關單位人員。