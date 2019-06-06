端午連續假期　台南國際龍舟錦標賽好好玩

▲「台南市國際龍舟錦標賽」6月3日至7日在台南安平運河盛大開划。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

端午節連假即將到來，一年一度的「台南市國際龍舟錦標賽」6月3日至7日在台南安平運河盛大開划，端午連假也是欣賞白河蓮花與虎頭埤阿勃勒的最佳時機，「2019甘噪祭」更在端午連假登場，歡迎全國民眾來台南，度過一個有趣、好玩的端午佳節。



2019台南市國際龍舟錦標賽在6月3日至6月7日，於台南運河（安億橋至承天橋）盛大舉行。今年共有164隊，逾3800位參賽選手報名參加；不只賽程精彩，運河旁也安排特色小吃、藝文表演及免費端午體驗活動，還有端午文化知識的端午大學堂、端午大手作（中藥包、特色米香粽、木作DIY）及端午遊樂園活動，每日晚間7時30分舞台區進行舞團表演，多項主題活動歡迎國人闔家大小一起來參與體驗。



龍舟賽決賽當天6月7日下午5時30分，市府也於第3公用頻道進行實況轉播，並經由網路直播（網址：https://youtu.be/Njx-60E98IA），讓無法到現場的市民朋友，可以欣賞精彩賽事。



活動期間進行道路交通管制，範圍包括慶平路（健康三街與安億路之間含停車格）及育平路（慶平路與育平九街之間含停車格）全線管制，管制時間自6月3日至6月7日每日下午3時至晚上10時，請用路人配合提前改道，遵守交通疏導人員指揮行車。相關交通資訊、停車位置與最新活動訊息請逕至台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁或臺南市體育處官網（http://www.tnsport.tn.edu.tw/）查詢。



此外，「2019白河蓮花季」（5/18-8/16）有精彩豐富的採蓮子體驗、荷扇彩繪、文創DIY、體驗小旅行、集章換好禮、攝影比賽等系列活動，而經過6年養護的白河蓮鄉自行車道阿勃勒黃金雨林道，今年大盛開，現在來白河剛好可以盡享蓮花、阿勃勒、綠色隧道等美景。初夏也是觀賞阿勃勒花景的最佳時機，虎頭埤風景區400多株阿勃勒美麗盛放，民眾千萬不要錯過限時美景



府城限定音樂季，第二度舉辦且由在地發起的「2019甘噪祭」6月7日、8日於端午連假登場，在海安商圈，經典美食齊聚街區之處展開全新計畫，期間限定海島市集、在地領銜數十組音樂演出者、攤販美食餐車大集合，準備好在古都大顯身手。