「對不起…」28歲失業男電話掛掉跳橋！當地人曝「盪鞦韆」抓交替

▲台南市麻善大橋傳出有人跳水。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市一名28歲李姓男子5日凌晨打給家人，僅說一句話後便掛斷失聯，經民眾報案才發現，李男疑似從橋上落水，警消也立刻搜救，但仍無結果。對此，當地人也討論，該橋多次發生落水事件，更有「盪鞦韆」的傳說，希望大家可以愛惜生命，不要衝動。

警方指出，有民眾5日凌晨5時29分報案，在台南市麻善大橋麻豆往善化方向在珍愛生命告示牌下方，發現拖鞋、手機、衣物及零食等物品，懷疑有人跳橋落水。此外，據《聯合報》報導，李男失業1個多月，凌晨3時許先打給父母說，「對不起」，隨後掛斷電話失聯。

▲李男遺留的物品。（圖／記者林悅翻攝）



消防局立刻派出3車1艇7人搶救，搜索至5日下午4時仍沒有收穫。李男的家屬也到場，確認留在地上的物品的確是兒子所有，雖然沒有遺書，但仍非常擔心，希望可以盡快找到對方。

有網友在臉書社團「麻豆人大集合」PO文指出，麻善大橋多次有人跳水，瞬間引起許多網友討論，更有人提到2017年一名男子垂掉在麻善大橋的「盪鞦韆」事件，「幾乎每年都有，從小聽到大」；也有網友善意勸導，「大家要愛惜生命，別衝動，死了只會讓關心您的家人難過。努力活著還是會有希望的」。

▼有網友指出2017年一名男子在麻善大橋上輕生。（圖／記者林悅翻攝）



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