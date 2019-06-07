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前女友一家三口「勞健保他全包」　人妻氣暈攤牌...老公一脫口傻眼了

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▲▼結婚,婚姻。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲眼看哄不了原po，老公竟然直接提離婚。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名人妻昨天不經意發現，老公和前女友聯絡，還把對話刪掉，重點是對方明明有老公小孩，但一家的勞健保竟是自己的丈夫包辦，讓她難以接受，儘管在攤牌後，先生有向她道歉，但接下來的反應超渣，害她哭到不行。

人妻在「爆怨公社」發文訴苦，直呼「前女友也有老公小孩，有事情不會找自己老公幫忙嗎？妳老公死了是嗎？老公死了的話是沒有家人朋友嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲她越想越覺得有鬼。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

她提到，丈夫以前是公司老闆，幫前女友一家三口保勞健保，但奇妙的是，他們都沒在公司任職，「男的從頭到尾神隱，反正有人養老婆小孩也省一筆開銷，連自己的保費也省了呢！」

昨日，人妻發現兩人有聯絡，儘管對話內容不太清楚，但她大概也有了底，「解釋太多對我來說已經沒用，既然沒有鬼幹嘛刪掉？刪掉之後再來解釋清白有用嗎？」

忍無可忍的她向丈夫攤牌，但對方的隱瞞以及刪除對話的舉動，讓她無法接受道歉，沒想到老公超乾脆，一脫口就是「那我們離婚吧！」

▲情侶，男女，交往，感情，結婚，求婚。（圖／pixabay）

▲前女友明明也有老公小孩，卻找前男友幫忙。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，原po相當錯愕，「現在真的是氣哭到一個不行，很想私訊罵臭X，還有問問婊子的老公是不是死了，所以不接受道歉是我的問題囉？」

看完人妻的遭遇，網友們紛紛替她抱不平，「記得財產分一半」、「完全是男人問題，愛做中央空調，避嫌是基本態度」、「看完氣到我快腦充血」、「該拿的不能少！都要離婚了，直接跟前女友老公攤牌吧」；還有人不禁猜測，「好亂的關係，我都懷疑前女友的小孩是你老公的了」、「不會前女友的小孩根本是你老公的，前女友有老公根本是幌子」。

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關鍵字：勞健保,前女友,小三,人妻,老公,離婚,爆怨公社

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