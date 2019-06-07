泰國妻嫁來台半年就出走！3張「親密照」引爆互控：我喝醉了　法院判決出爐

▲小亞（化名）認為，巴男傳3張和不名女子摟抱的親密照片給她，是為了嗆聲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

泰國籍女子小亞（化名）2014年嫁給新北市巴姓男子，同住半年後卻發現巴男賭博欠債，因而離家出走，之後又收到巴男傳來和其他女人親密的照片，似乎是要嗆聲或炫耀，因此於2018年向台中地院訴請離婚。巴男反駁，照片只是在酒店喝醉酒時拍的，而當中的酒店小姐都已結婚，沒有不正當關係；一審法官依3張照片認定，巴男要為雙方婚姻難以維持擔負起較重責任，因此判決小亞勝訴，二審法官維持原判決。

判決書指出，巴男於2014年到泰國曼谷與小亞結婚，同年底2人一起住在新北市；2015年3月，小亞離家出走搬到台中後，一直不肯告訴巴男自己的住所地址。2017年間，巴男透過手機傳給小亞3張照片，當中是其他女子坐在巴男大腿上，2人親密擁抱的畫面。

小亞不清楚照片中的女人是誰，只直覺巴男外遇，所以在2018年向台中地院提起離婚訴訟；她強調，巴男沒有給她生活費，還不斷惡言相向，又好賭欠債，導致她常接到討債電話，害怕被人上門討債才離家出走。

巴男在庭上反駁，傳給小亞的3張照片是在喝醉時拍下的，而且當中的酒店小姐都已經嫁做人妻，雙方並沒有發生越軌的關係；他反過來指控小亞，拿到居留證就「跑掉」，離家出走後就音訊全無，只有在辦居留證展延時才會主動聯絡，因此小亞要負起婚姻失敗的較重責任。

台中地院認定，巴男與姓名年籍不明的女子擁抱，還讓對方坐在大腿上，親密程度明顯不只普通朋友關係，導致兩人婚姻關係難以維持，因此判決小亞勝訴，准予離婚。巴男不服上訴二審，仍被台中高分院維持原判決敗訴。全案可上訴。