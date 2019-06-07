政見會遇韓國瑜造勢　蔡英文：慎重但平常心面對 國政優先

▲韓國瑜將再辦造勢。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會將於8日下午兩點登場，不過，高雄市長韓國瑜卻也預定要在同一日於花蓮舉辦大造勢。對此，總統蔡英文7日受訪時表示，她會以慎重但平常心來面對，國政還是第一優先。

2020民主進步黨總統初選電視政見發表會將在6月8日星期六下午兩點登場，時間為一個半小時，播出電視台為華視，民主進步黨臉書粉絲專頁、Youtube也可以收看。針對政見會，蔡英文及賴清德雙方達成「四不共識」，包含錄影過程不穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物、不穿插候選人個人之競選廣告、發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明，以及雙方不動員支持者到場。

民進黨將於8日舉辦總統初選政見會，韓國瑜的「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場也將在8日舉辦於花蓮市六期重劃區，韓國瑜預計當天下午5點抵達，並由150位旗手開道大進場。

針對政見會，蔡英文表示，她還是以平常心來面對，作為現任總統每天處理得都是國政，所以還是國政優先，她會珍惜機會把三年來的施政成績跟人民報告，慎重但平常心來面對明天的政見發表會。

提及政見會強碰韓國瑜造勢，蔡英文說，「不會啦我們聽眾很多，有時候聽這邊，有時候聽那邊，平常心面對政見發表會，把政績做一個完整說明」。