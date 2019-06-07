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陽明、交大盼教育部修法　合校後第一任校長由兩校自主遴選

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▲▼國立陽明大學。（圖／校方提供）

▲陽明大學將與交通大學合校。（圖／陽明大學提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學決定合校後，分別在3月底召開校務會議，通過「國立陽明大學與國立交通大學合校意向書」，之後也陳報教育部，表達合校願景與規劃方向，以作為後續合校計畫之基礎。其中，合校書中提到，對於合校後的第一任校長希望能由兩校共同遴選人才。

陽明大學指出，合校是一件複雜冗長的過程，包含啟動合校、選擇及回應議約對象、完成兩校議約、通過合校計畫、教育部審核五步驟，仍否成功仍是未定數。目前正處於兩校議約階段，合校工作委員會將以教育部針對意向書的建議，繼續議約以期儘速完成合校計畫書。

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陽明大學主任秘書陳怡如今日也說明，兩校都是辦學滿優良，且在世界排名都有不錯表現，因此希望在合校的過程中，都能保存兩校優勢，並且有更好的發展，其中很重要的就是希望兩校合校後的第一任校長，能夠由兩校自主選出，開啟新局，「這個很重要」。

▲▼ 交通大學。（圖／國立交通大學提供）

▲兩校盼合校後第一位校長將由兩校自主遴選。（圖／國立交通大學提供）

陳怡如說，但現行的法規不是這樣，因此在經過兩校校務會議後提出的合校意向書，有再跟教育部討論，未來校長的遴選辦法，「因為這也是兩校教職員、學生的願望，希望教育部可以協助我們」。

陳怡如也提到，現行法規已是民國90幾年的法規了，現在也108年了，法規需要與不同社會大眾的需求跟發展來做改善，因此希望跟期望教育部再次檢視法規。

陳怡如表示，意向書已在3月28日給教育部，而教育部前兩天也回應給陽明表示，教育部有積極研擬相關修正草案，對兩校來說都是「正面回應」，也期望修法後，可以達成兩校想要的目標，依照兩校的模式，自己選出第一任校長。

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