陽明醫學系新增「醫師工程師組」　前2年交大修課、培養雙專長！



▲陽明大學醫學系新成立「醫師工程師組」，學生在大二前將至交大修課。（圖／陽明大學）

記者林育綾／台北報導

為了宣示並培養「跨界醫療人才」的決心，陽明大學醫學系將於109學年度新成立「醫師工程師組」，特別的是，大一至大二要到交大修讀電機與資訊相關學科，大三之後回到陽明大學，6年學程畢業後，將獲得醫學與理工「雙專長」，未來不僅可從事臨床醫師，也可以成為研發醫療儀器醫師，更能自組研發團隊，為醫界帶來新突破。

陽明大學醫學系109學年度新成立第3組別「醫師工程師組」，設有名額10名，特別的是，大學前2年將在交大修讀電機、資訊，大三才回到陽明修讀醫學，而6年學程畢業之後，畢業證書上將註明為醫學學士，具有醫學與理工「雙專長」。



▲陽明大學醫學系「醫師工程師組」，前2年將至交大修讀電機與資訊。（圖／資料照）

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陽明醫學系系主任凌憬峯接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，近2年醫界常討論人工智慧，其中牽涉許多電機與資訊專業領域，不過醫療界早年較缺乏這方面的訓練，若想結合相關科技做出突破，常常需要另外聘請工程師，雖然兩個領域合作得也不錯，但若是能召集具有相關天賦的學子，透過教育培育出「集兩專長於一身」的優越人才，對醫界來說當然是一件「多潛能」的美事，學生畢業後若不想成為臨床醫師，也可以研發並創造醫療儀器，甚至自組團隊、成為領導者。

此外陽明醫學系還有另一個在103年首創的醫學系B組，109年起正式改名為「醫師科學家組」，不同於一般醫學系6年學程，「醫師科學家組」共要修讀7年，其中第5年是在研究所修習碩士課程，之後若能通過論文考試，畢業後除了取得醫學學士學位，也具有碩士學位，出路同樣不限於當醫師，也能朝科學家發展。

目前的「醫師工程師組」課程，陽明大學正與交大電機學院的教授團隊積極設計中，兩校依照「台灣聯合大學系統」（台聯大），可跨校修課、相互承認學分。而招收方式預計與「醫師科學家組」相同，將採個人甄試。

關於「台聯大」自2003年倡議成立，由國立中央大學、國立交通大學、國立清華大學及國立陽明大學，四間屬於研究型大學共組而成的台灣第一個大學系統。期望能夠整合四校教學及研究資源、發揮互補性，提昇教育品質與追求學術卓越，推動中的項目包括合聘教師、相互承認學分、舉辦聯合招生、校際轉系及跨校修讀輔系或修雙學位⋯⋯等。