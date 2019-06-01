台科大畢業典禮　校長勉畢業生「成為自己領域的專家」

▲台灣科技大學今舉行畢業典禮。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學今（1日）舉辦畢業典禮，台科大校長廖慶榮勉勵畢業生持續學習精進專業，努力成為自己領域的專家。畢業典禮也邀請到台科大創校校長陳履安、台科大校友交通部政次黃玉霖致詞，勉勵畢業生。



廖慶榮在畢業典禮上鼓勵畢業生「成為自己領域的專家」，進入職場後要在自己的專業領域裡成為高手，不能以業餘的方式對待自己的專業。藉由加入良好的團體組織互相切磋學習、練習說話發言技巧、持續改善自己的缺點、充實外語能力、投入時間鑽研努力，就能成為該領域的專家，創造更好的工作選擇與職涯發展。

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▲台科大校長廖慶榮鼓勵畢業生成為自己領域的專家。（圖／台科大提供）



今年畢業典禮由來自印尼的資管所學生William Chandra代表畢業生致詞，他曾與台科大電子系學生組成跨國團隊，將太陽能發電技術應用在養殖漁業使用的微氣泡機，協助印尼偏鄉魚塭提升漁獲量，贏得了全球創新競賽（Empower a Billion Lives）亞太區冠軍。



William表示，來到台科大後告訴自己一定要大膽嘗試新的挑戰，也因為有學校及老師同學的照顧，還有在印尼的家人的鼓勵，讓他能夠克服種種難關。William勉勵在場的畢業生，畢業後開始人生新的一頁，更要勇於嘗試，想要的就勇敢地爭取，把握每個機會，永不停止學習。

▲來自印尼的台科大資管所學生William Chandra代表畢業生致詞，鼓勵畢業生勇於挑戰。（圖／台科大提供）



同樣為畢業生代表的應外系學生鄭馨說，回想當初剛上大學時，原本興高采烈準備開始繽紛的大學生活，身體健康卻出了狀況，必須經常跑醫院接受藥物治療，也因為生病變胖20公斤，讓她完全失去自信心。鄭馨表示，當時靠著同學以及系上老師的陪伴和鼓勵，才慢慢恢復自信，也繼續參加熱舞社，並且擔任學校語言中心的英文輔導小老師，創造了多彩多姿的大學回憶。用自身故事勉勵畢業生不論遇到什麼困難，都要勇敢克服。

▲台科大舉行畢業典禮，畢業生開心拋出手中彩帶。（圖／台科大提供）