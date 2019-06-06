鄰里計畫遭疑數據美化　柯P要K死交大：笨到連數字都不會讀

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲自豪的鄰里交通改善計畫竟是美化數據？議員王浩6日總質詢時指出，民國104年實施鄰里交通環境改善計畫後的第1年，事故率確實下降68%，不過2年後卻大幅飆升。對此，柯文哲認為數字有問題，直言「笨到連數字都不會判讀」，要回去K提供數字的交大。

王浩調閱數據發現，參與鄰里交通改善計畫的388里中，其中60個實施完整度達80%以上的里，在實施前事故數為917，實施後第1年下降倒296，但實施後2年卻增為2334件，除了康樂里、永康里、虎嘯里與騰雲里，其餘56個里的事故數都增加。

「交大的統計，我要求他統計105年開始的數字。」王浩說，看看上面的加總，除了104年的數字稍稍下降外，隔年105年開始，沒有一年事故率低於5000、沒有一年的傷亡人數低於3200以下，「你那很有效果算一年而已！」

王浩強調，這數字是問交大的，因為出事是交大在處理，「交通大隊很死，出1件車禍算1件，受傷1個人算1件」；王浩直言，參與你鄰里交通改善計畫的， 12區裡面7個區是飆升，「警察或許很多地方不好，但算這案子沒有辦法騙人。」

對此，柯文哲聞言直指數字一定有問題，就算事件數會增加，也不會暴增。但對面的王浩則直嗆，這數字都你台北市政府給的，「這數字有一個是我動的，我腦袋剁下來給你當凳子坐，是你們自己數字有問題，不是我的數字有問題。」

柯文哲表示，質詢結束後會了解情況，並再計算一次，「交大回去就被我K死，笨到數字不會判讀，數字要交給議員，好歹自己先看一下」，直言自己很生氣，交大一定連統計都沒看就交給議員，這一看就知道，就算是對的數字也不可能。

對於議員質疑數據美化，交通局、交大補充表示，其實數據都是對的，但是比較的基準點不一樣，議員索資是以里為範圍，但交通局所統計的僅是有做鄰里交通改善計畫的巷弄。

