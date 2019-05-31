獨／交大高材生遭撞死　肇逃惡男「無視受害者分秒存活機會」二審重判

▲郭姓男子撞上倪姓大學生後，竟肇逃躲藏一夜才出面投案。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

男子郭來吉在彰化芬園139縣道，開車撞倒陪父親騎腳踏車的交通大學高材生倪仲澤，竟因「害怕」肇事逃逸躲藏。一審判他2年4月，台中高分院則認為，郭男只為「僥倖脫免責任，無視受害者分秒存活機會」，原審「量刑偏低」、「不符比例原則」，重判5年，全案仍可上訴。

判決書指出，交通大學電機系3年級學生倪仲澤，2018年7月29日傍晚5點多跟父親在芬園鄉139縣道騎自行車，在路邊等父親時，竟遭男子郭來吉開車從後方高速撞上，當場彈飛倒地，血流如注。郭男竟因為「害怕」，未留下報警協助傷者，逕自開車逃逸並躲藏在貓羅溪。

▲車禍現場遺留肇事車輛的水箱護罩銘牌。（圖／記者李忠憲翻攝）

倪父發現兒子時已無生命徵象，雖立刻叫救護車緊急送醫，醫院發現他有顱骨、右股骨骨折及右髖部脫臼等，傷勢過重，急救無效宣告不治。警方到場後，發現遺留一汽車水箱護罩上的廠牌LOGO，循線追查，郭男則躲藏一夜後，才自行到案，遭依過失致死、肇事逃逸罪嫌送辦，隨即遭檢方聲押獲准。

彰化地院同年11月宣判，法官認為郭男有多次酒駕前科，只因恍神偏離車道撞人，肇事後見到被害人流血，竟因害怕沒下車察看，也沒報警及留下聯絡方式，擅自駕車駛離現場，惡性重大。

倪父庭上說，兒子跟他去騎腳踏車運動，就莫名其妙被撞死，到現在家屬都沒得到一個道歉，無法接受被告的態度。倪母說，事發到現在，被告一句對不起都沒有說，每次都在法庭上狡辯。她從沒看到被告有痛苦、悔恨、自責的意思。

▲倪父目睹兒子倒地，悲傷至極，在庭上幾乎無法陳述。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲倪姓交大生孝順且品學兼優，年紀輕輕卻命喪輪下。（圖／記者李忠憲翻攝）

法官認為，郭男未賠償家屬，得知家屬意見後竟辯駁稱，「因為被羈押才無法談和解，不是故意，就是恍神才拐到右邊」等，顯見對於彌補被害家屬態度消息，沒有悔意。郭男過失致死罪判1年徒刑，肇事逃逸判1年半，應執行2年4月徒刑。

案經上訴台中高分院，合議庭認為，倪男遇害時剛滿21歲，就讀交通大學電機學系3年級，自小品學兼優，曾入選國際物理奧林匹亞競賽國家代表隊。例假日幾乎都會返家團聚，卻不及道別 ，猝然結束彩色人生，致父母及家屬永遠椎心之痛，痛不欲生，悲傷永遠不會從其生命消失。其父母更在原審最後言詞辯論表示意見時，皆泣不成聲，無法陳述。

然而，郭男肇事後竟無視受害者存活機會只在分秒間，錯失治療寶貴時間，卻只圖自已能僥倖脫免責任而逃逸。顯見他當時違法意識、主觀惡性與可責內涵等程度俱甚深重。

法官認為，過失致死罪最高可判2年，肇事逃逸罪最高可判7年，原審量刑明顯偏低且不符比例與罪刑相當等原則，將原判決撤銷改判，過失致死罪判1年10月，肇事逃逸罪判3年半，應執行5年。全案仍可上訴。

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