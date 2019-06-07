　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妙齡女成美橋下意外落水　外籍男速提救生圈下水救人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博翻攝）

▲高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

連接台北市內湖區與南港區的成美橋，7日凌晨0時許傳出有人落水的意外。22歲的高姓女子疑似因為心情不佳，酒後意外在成美橋下的河堤落水。由於女子落水後不斷大叫，吸引許多民眾圍觀並報警，而一旁有名外籍男子見狀，立即跳下去救人，還有民眾丟出救生圈協助救援，所幸兩人在警消趕抵後都被救起，救護人員也將高女送醫觀察。

警方表示，消防人員7日0時許接獲民眾報案，有一男一女在成美橋下河中待救，警消不敢大意，立即派出多名消防人員到成美橋救援，警消趕抵現場後發現，有名外籍男子拉著泳圈帶著高女在基隆河中載浮載沉，救難人員趕緊派出船艇將兩人救起。

據了解，疑似是因為高女心情不佳，酒後在基隆河堤岸邊落水，而高女落水後不斷大叫，引起許多民眾圍觀，一名外籍男子見高女落水，馬上下水救人，並且告訴高女，他叫做Peter，是要來救他的，一旁還有民眾找來救生圈丟給2人，2人在河面上浮沉一陣子後，被救難人員用橡皮艇救起。

見義勇為的外籍男子Peter，在救完人後默默的離開現場，而高女被救起後並無大礙，救護人員將她預防性送往內湖三軍總醫院檢查，警方隨後也跟著高女前往醫院了解情況，而高女落水原因，警方認為還有待進一步釐清。

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼高姓女子坐上救護車接受救護人員檢查。（圖／記者趙永博攝）

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲外籍男子Peter赤腳默默離開現場。（圖／記者趙永博攝）

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲高姓女子在成美橋下河堤落水。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
林志玲3天前早PO「婚紗照」！胸前透視畫面超兇
5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%

關鍵字：成美橋,落水,救人,女子,外國人,救生圈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妙齡女成美橋下意外落水　外籍男速提救生圈下水救人

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

懷疑人妻不愛了…小王一怒殺人「亂刀穿心」　二審無期→15年

監視器畫面「火光閃爍」！台中外埔工廠陷火海　警消急加派水庫車灌救

2個三寶紅燈對決！無照雙載「1秒撞飛」180度翻一圈　17歲少年重摔顱內出血

暗黑版林志玲「波多野結衣」發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

國中兒沒寫回家作業！苗栗爸被頂嘴氣暈　竟倒地身亡

影／13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

韓國瑜「王小姐」爆料老是扯到檢調　北檢：已分案偵辦

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

曾治豪父喪首日獻唱《如果還有明天》　忍痛跑行程：我想你了爸

徐正溪《鳳弈》撩暈何泓姍　霸氣柱咚：不如做我的女人吧

妙齡女成美橋下意外落水　外籍男速提救生圈下水救人

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

懷疑人妻不愛了…小王一怒殺人「亂刀穿心」　二審無期→15年

監視器畫面「火光閃爍」！台中外埔工廠陷火海　警消急加派水庫車灌救

2個三寶紅燈對決！無照雙載「1秒撞飛」180度翻一圈　17歲少年重摔顱內出血

暗黑版林志玲「波多野結衣」發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

國中兒沒寫回家作業！苗栗爸被頂嘴氣暈　竟倒地身亡

影／13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

韓國瑜「王小姐」爆料老是扯到檢調　北檢：已分案偵辦

史努比粉絲注意！　飯店推「史努比專案」吸引40萬遊客朝聖港都

惡毒女兒看她尿尿羞恥大喊！台中嫩媽「毛毛騎車飛走了」　公廁被逼問崩潰

妙齡女成美橋下意外落水　外籍男速提救生圈下水救人

Su/food全台第二店6/8開幕　「深蹲」就能換早午餐

室友每晚帶女友回家壞壞！他躲到午夜「絕地大反攻」　網看完全讚爆

暌違19年！經典RPG遊戲《柏德之門3》正式發表

「普悠瑪罹難者」台鐵賠家屬每人1570萬　超越復興空難！創運輸史上最高

中職直播／邦獅端午節碰頭　施子謙交手陳仕朋

高雄星光閃閃！影后甄珍偕郭雪芙、李聖傑現身港都

騎重機環島回家…剩9km遭「酒駕逆向」一撞爆掉！　他看維修費心超痛

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

社會熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身..

酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友..

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…..

三寶對決！無照雙載1秒撞飛摔頭

女國中生被狂射BB彈痛哭　17..

快訊／身分證塞鞋內！男疑落日月..

半年檢舉攤販412次　攤主嘆「..

研究生暴斃案　嘉義豆奶攤4人起..

選物販賣機改裝難度增　遭認賭博

摩鐵男女離奇雙亡　身旁有三級毒..

粄條硬硬的　他「大力猛咬」：X..

重機環島剩9km遭酒駕撞！他心..

小王怒殺人妻　二審無期改判15..

更多熱門

相關新聞

快訊／身分證塞鞋內！男疑落日月潭失蹤

日月潭伊達邵碼頭6日下午驚傳疑似有男子落水，警方獲報後在岸邊尋落25歲廖姓男子球鞋，且鞋內還塞了身分證，但廖男卻不知所蹤。警方指出，目前尚難釐清廖男是下水游泳、抑或是失足落水，稍早已先連絡其家屬，但對方卻稱廖男已有數月未歸，且也未與家人聯繫，因此並不清楚其行蹤。

老外搭台鐵拉環做體操　金髮妹跳舞

象鼻岩划獨木舟　11人飄到外海獲救

婦人暗夜海邊哭泣 　海巡總動員安撫救人

外國人都來買台南優質農產品　國人更該買

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

AKIRA前女友是長澤雅美！爆為林志玲分手

7歲童爬進後車廂受困　活活悶死

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

921強挖7屍！男救災被報復…瀕死

林志玲結婚「微博瞬間當機！」

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身亡

林志玲「只要相信，愛情就會降臨」6關鍵閃嫁AKIRA

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面