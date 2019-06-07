妙齡女成美橋下意外落水　外籍男速提救生圈下水救人

▲高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／台北報導

連接台北市內湖區與南港區的成美橋，7日凌晨0時許傳出有人落水的意外。22歲的高姓女子疑似因為心情不佳，酒後意外在成美橋下的河堤落水。由於女子落水後不斷大叫，吸引許多民眾圍觀並報警，而一旁有名外籍男子見狀，立即跳下去救人，還有民眾丟出救生圈協助救援，所幸兩人在警消趕抵後都被救起，救護人員也將高女送醫觀察。

警方表示，消防人員7日0時許接獲民眾報案，有一男一女在成美橋下河中待救，警消不敢大意，立即派出多名消防人員到成美橋救援，警消趕抵現場後發現，有名外籍男子拉著泳圈帶著高女在基隆河中載浮載沉，救難人員趕緊派出船艇將兩人救起。

據了解，疑似是因為高女心情不佳，酒後在基隆河堤岸邊落水，而高女落水後不斷大叫，引起許多民眾圍觀，一名外籍男子見高女落水，馬上下水救人，並且告訴高女，他叫做Peter，是要來救他的，一旁還有民眾找來救生圈丟給2人，2人在河面上浮沉一陣子後，被救難人員用橡皮艇救起。

見義勇為的外籍男子Peter，在救完人後默默的離開現場，而高女被救起後並無大礙，救護人員將她預防性送往內湖三軍總醫院檢查，警方隨後也跟著高女前往醫院了解情況，而高女落水原因，警方認為還有待進一步釐清。

▲▼高姓女子坐上救護車接受救護人員檢查。（圖／記者趙永博攝）



▲外籍男子Peter赤腳默默離開現場。（圖／記者趙永博攝）

▲高姓女子在成美橋下河堤落水。（圖／記者趙永博攝）