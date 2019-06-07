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外籍男跳水救她一把抱！白T正妹感動喊「台灣No.1」上岸不捨走：Peter呢

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記者趙永博、許力方／台北報導

連接台北市內湖、南港區的成美橋7日凌晨驚傳落水意外，22歲高姓女子疑似心情不佳，酒後散步不慎墜河，外籍金髮男子Peter見狀立即跳水，將她套上救生圈。兩人相談甚歡，高女感動大喊「台灣No.1」，上岸後救護人員急著送醫，她仍不捨離去四處尋問「Peter呢？我要感謝他。」

事發於7日凌晨0時許，成美橋地下傳出女子大叫求救聲，附近民眾報案，聲稱有1男1女在河中待救，警消隨即出動人車救援，到場發現，外籍男子已經在水中，帶著高女載浮載沉。只見他俐落地拉開繩索，以救生圈套著高女，一手拍背安撫，一手滑水朝救生艇游去，將人送上救生艇，英勇救美。

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

▲高女被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

警方調查，高女疑似心情不佳，酒後在基隆河堤岸邊散步，不慎意外落水，求救聲吸引附近民眾圍觀，當時外籍男子見狀隨即跳水，並自稱Peter，是來救她的，一旁民眾趕緊丟下救生圈，2人在河面上浮沉一陣子才被救起。高女落水後身上的白T全濕透膚，雙方相談甚歡，她還感動地對Peter喊「台灣No.1」。

上岸後，Peter便默默離開現場，高女則坐在岸邊，向警消解釋「對，是他跳下去救我的，所以我很謝謝他。」同時也道歉說「我很對不起各位，我只是腳扭到…」送醫前，她仍急忙四處張望，直喊「Peter？Peter呢？我想先謝謝他！」停在救護車前堅持要見救命恩人一面，消防人員趕緊安撫勸說「你先上救護車，真的啦！」

▲▼高姓女子被救護人員從河面上救起後，送往鄰近的醫院救治。（圖／記者趙永博攝）

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