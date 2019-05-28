老外搭台鐵「拉環做體操」半空停5秒！金髮妹扭腰跳舞　影片曝掀網戰

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多數人的觀念中，老外總是比較熱情。有網友拍了一段影片PO在臉書上，一對外國男女在台鐵區間車上，竟利用車上的拉環做體操，還播放音樂跳起舞來，車廂內乘客安靜的沒有多說什麼，而一旁的外國小孩則拍手叫好。影片曝光後，卻引發網友正反兩極看法。

▲一對外國男女在台鐵區間車上用拉環做體操、跳舞。（圖／翻攝臉書爆料公社，下同）

有網友在臉書《爆料公社》發文寫道，台鐵2274次區間車上，不知道是哪一國的人，在車上灌瓶酒、擴音播放音樂跳舞做體操，臉都相當漲紅，感覺像是醉了。

▲外國女子擴音放音樂，隨歌曲擺動在車廂內跳起舞來。

從原PO上傳的影片中可以看見，一名外國男子先是雙手搓揉，接著就拉起拉環，輕鬆一躍後空翻，翻到一半還在空中停了大約5秒，身體與地面呈現水平，一旁的外國小孩狂拍手歡呼。沒想到畫面一轉，換成一名外國金髮正妹扭腰擺臀跳舞，跺腳轉圈還配上超大聲的音樂，而2人回到位置上似乎還灌啤酒，呈現放鬆愉悅的模樣。

▲外國男子用拉環做體操，還在半空中停了幾秒。

此文一曝光卻引發網友正反兩極看法，有網友認為，「美國是全世界最自由的國家你敢嘴」、「戰鬥民族不能惹」、「拉環極度優秀」、「台灣人這樣叫做屁孩，外國人這樣叫做藝術，懂嗎」、「我欣賞外國人的豪邁作風」、「可能他們不知道台灣國家的習俗吧」、「文化差異，餘興節目而已，沒什麼好大驚小怪的，認真魔人勿亂。」

然而另有網友酸說，「人種對了什麼都對了」、「外國人熱情沒事，外籍勞工吵鬧該死」、「換成台灣人，馬上被幹到翻過去」、「死老外，只敢在台囂張作威作福！滾」、「沒水準就沒水準，管你什麼皮膚」、「一堆智障覺得白人比較高尚？還有人覺得風土民情不一樣，腦殘沒藥醫」、「自以為很帥的外國金毛豬」、「外國人就哭笑不得，台灣人就被說8＋9，呵。」

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