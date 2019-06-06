柯文哲語中評：只有中美對抗的台灣問題　哪有兩岸關係

▲柯文哲說兩岸關係是「中美對抗下的台灣問題」。（圖／記者莊喬迪攝）



文／中評社（記者黃筱筠、鄭羿菲）

針對中美對抗，無黨籍台北市長柯文哲接受中評社專訪時表示，中美對抗是未來15年的世界局勢，而中美打貿易戰，人人倒楣，我們常常講兩岸關係，但其實他認為只有中美對抗下的台灣問題，哪有什麼兩岸關係？為什麼他講親美友中？表達就算我們跟美國友好，但也不必就對大陸方面惡言相信，甚至採取敵對態度。

柯文哲指出，在政治現實上，台灣民眾居住在大陸的有約200萬人，對大陸出口總額約佔整體出口的40％，台灣去年更是對中國大陸出超近830億美元，這種狀態下若跟大陸惡言相向，怎麼做下去？在美中對抗狀態下，基於這些人口現實、經貿現實，還是要跟中國大陸維持良好的互動關係，這也是我們舉辦雙城論壇的理由。

柯文哲坦言，他比較擔心台灣政客利用中美對抗局面，拉高統獨對抗的議題、爭議，來謀取黨派政治利益，甚至是個人的利益，其實台灣平常也沒有什麼統獨議題，但每到選舉，統獨議題就會被挑起，這在他2018台北市長選舉過程中就看得出來。

以下為部分訪問全文：

中評社問：美中對抗的局勢下，台灣應該如何應對？

柯文哲答：

美中對抗：

美國目前仍是世界上最強大的國家，不可諱言美國對台灣政局有實質、強大的影響力，特別美國在亞太區域中還是舉足輕重，始終扮演著重要角色。

但自美國總統川普上台後，美國對中國的態度逐漸轉變，常常有人問是不是換了川普就會改變？我這次去美國見過美國的國務院、國防部、國安會、國土安全部、六個智庫，從保守黨到民主黨，我發現目前的美中關係絕不是一個川普總統造成的。美國對中國的態度，不管是參議院、眾議院、民主黨、共和黨、中央政府、地方政府，對中國的態度相當一致，不敢說是反中，但最起碼是防中。所以美國官方言語已經說中國是競爭的對手，而不是合作的夥伴。我覺得美國作為世界上的強國，中國也在崛起，我認為美中對抗就是未來15年的世界局勢，整個世界局勢就是中美對抗。

但美中對抗打貿易大戰，非美中之福，非亞太之福，甚至也非世界之福。我認為有一個和平、穩定發展的全球化秩序，對世界上任何國家都是好的，美中大戰打下去，人人倒楣。

▼柯文哲稱，美中對抗打貿易大戰，非美中之福、非亞太之福。（圖／記者莊喬迪攝）



維持友善：

美國還是世界的強權，但中國在亞太地區崛起也是事實，所以我發現，我們常常講兩岸關係，但哪有什麼兩岸關係，只有中美對抗下的台灣問題。有時候是我們在夾縫中求生存的問題。為什麼我講親美友中？就算我們跟美國維持友好關係，但也不必因此就對大陸方面惡言相向、採取敵對態度，這不必要，這是我的想法。

另外有一個是政治現實，現在居住在大陸的台灣民眾，包括台商、台幹、台生、台眷等，總計約為200萬人。即使目前兩岸關係陷入僵局，台灣對大陸的貿易仍持續增長，對大陸的出口總額約佔整體出口的40％，進口20％來自大陸，所以台灣整個對外總經貿有30％是跟中國大陸，台灣去年對中國大陸出超更是將近830億美元。在這個狀態下你要跟大陸惡言相向、關係不好，這到底要怎麼做下去？

在美中對抗狀態下，基於這些人口現實、經貿現實，還是要跟中國大陸維持良好的互動關係，這也是我們舉辦雙城論壇的理由。所以雙城論壇不僅表達台北跟大陸的關係良好，其實另一個也是互相學習對方的優點，中國大陸可以在過去30年中經濟成長這麼驚人，總是有我們可以學習的地方，所以保持善意、互相學習，雙方還是會朝向正面發展。

回顧兩岸交流史，從1987年11月2日蔣經國開放大陸探親，至今已經30餘年。在開放大陸探親之前，台灣與大陸已經將近有一個世紀的分隔。30多年的互動交往，雖有助於彼此的認識了解，但要彌平政治上的分歧隔閡不是那麼容易，還需要更多的時間來化解，雙方應該用寬容跟體諒的心態來共同面對。

▼柯文哲表示，兩岸的隔閡需要時間來化解。（圖／記者莊喬迪攝）



應對之策：

我到美國智庫跟學者談到，美中對抗大概是未來15年的世界局勢，其實我比較擔心的是，台灣政治人物利用美中對抗局面，拉高統獨對抗的議題、爭議，來謀取黨派政治利益，甚至是個人的利益，我覺得反而有損台灣整體利益，我不太贊成。



其實台灣平常也沒有什麼統獨議題，但每到選舉，統獨議題就會被挑起，每次選舉都被拉高統獨神經。我自己反省2018選舉，我的民調在6個月內來回震盪至少10％以上，每次遇到統獨議題挑動大家敏感神經，我的民調會掉下來。台灣的統獨是有被鬆動，但只要有風吹草動就會歸隊，因為政客一定利用這個，2018年在我身上就很明顯。這也是過去20年來台灣在內政上內耗、空轉。

經過了一個世紀的分隔，兩岸人民之間存在歧異，這也是預料中的事，不要去否認，兩岸之間也是同文同種，這也是事實。我覺得太高的期待假裝沒問題也不可能，失望會更大，所以我們只要認為有分歧、隔閡，我們也願意用包容、善意的態度去克服，我想這是好的。



所以這也是為什麼我會提出「五個互相」的主張，有交流就有善意，有善意就有交流，在交流過程中，遇到困難還要互相諒解，你有你的政治困難，我有我的政治困難，有諒解就算沒有解決問題，總是還可以繼續交流下去。我也相信，只要執政者把人民的福祉擺在第一順位，坦白講政治上沒有那麼多困難，這不僅適用處理台灣藍綠兩黨的問題，也可以處理兩岸關係，甚至也可以處理美中對抗的大架構下，台灣問題的處理方式。最終，把人民福祉當第一順位，可以避免很多爭議。